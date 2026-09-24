Mưa lớn ở miền Trung diễn biến bất ngờ

Đêm qua và sáng sớm nay (24/9), Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) và phía Đông tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 3h ngày 24/9 có nơi trên 80mm như tại trạm Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 83.8mm, Hải Thái (Quảng Trị) 102mm, Bình Thành (Huế) 88.4mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 81.8mm.

Dự báo hôm nay (24/9), vùng mưa lớn có sự dịch chuyển mạnh. Khu vực tâm mưa tập trung tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Vùng mưa lớn hôm nay có khả năng mở rộng ra khu vực Thanh Hoá, Nghệ An.

Khu vực Ninh Thuận cũ, Bình Thuận cũ ngày hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa rất to trên 60mm, từ đêm nay mưa lớn giảm dần.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ (Hoà Bình cũ), từ sáng sớm đến đêm 24/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng.

Tại Nam Bộ, sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài, hôm nay mưa giảm về cường độ. Lượng mưa phổ biến ở khu vực Nam Bộ hôm nay từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo xa hơn, vào ngày 25/9, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Trung nhưng thu hẹp về phạm vi. Vùng mưa lớn chỉ còn tập trung tại Nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Hà Nội sáng và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.