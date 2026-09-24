Sáng nay (24/9), Liên danh Đèo Cả chính thức mở cửa trái phía Tây hầm xuyên núi thuộc dự án 24.000 tỷ đồng, quyết đào thông toàn bộ hầm vào tháng 3/2027

Ảnh: Đèo Cả

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sáng ngày 24/9, Tập đoàn cùng Liên danh nhà thầu đã chính thức mở cửa trái phía Tây hầm Đại Huệ, thuộc Gói thầu XL01, Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp cho biết, cột mốc mở cửa hầm tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục triển khai các mũi thi công, từng bước đưa hạng mục hầm vào giai đoạn thi công chính, đồng thời đẩy mạnh thi công đồng bộ các hạng mục cầu, đường và đường dẫn, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy chính thức được triển khai thi công vào ngày 18/5. Theo Tập đoàn Đèo Cả, đây là một trong những gói thầu quan trọng, với nhiều hạng mục cầu, hầm và đường dẫn có yêu cầu kỹ thuật cao.

Hầm Đại Huệ dài gần 500m là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý của dự án. Trong đó, nhánh trái của hầm có chiều dài 495m, nhánh phải dài 499m, mỗi nhánh rộng 14,05m. Đoạn từ Km0+000 đến Km42+500 được thiết kế với vận tốc 100 km/h; đoạn còn lại có vận tốc thiết kế 80 km/h.

Theo kế hoạch, liên danh nhà thầu phấn đấu đào thông hầm Đại Huệ vào tháng 3/2027, hoàn thành hạng mục hầm và các công trình cầu trên tuyến trong tháng 3/2028, tiến tới hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 5/2028. Thông tin này được Ban Điều hành Gói thầu XL01 báo cáo tại buổi kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cùng đại diện các sở, ngành và Ban Quản lý dự án Công trình giao thông tỉnh Nghệ An vào 6/7.

Tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả đã nhấn mạnh, cao tốc Vinh - Thanh Thủy là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao với nhiều hạng mục cầu, hầm và các đoạn tuyến đi qua địa hình phức tạp.

Vì vậy, việc triển khai dự án đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tổ chức thi công, thiết bị, nhân lực, nguồn vật liệu cũng như công tác kiểm soát chất lượng và an toàn lao động.