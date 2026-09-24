Cơ quan Thuế thông báo: 40 cá nhân có tên trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Ảnh minh họa

Ngày 23/9, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã công khai các Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Trong đó, 38 cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo) mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, các doanh nghiệp trong danh sách cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Danh sách cụ thể như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh Tổ chức/doanh nghiệp cá nhân là người đại diện theo pháp luật Tổng số tiền thuế nợ

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh Bùi Xuân Cát Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Tiên Sa 2.000.000 đồng Từ ngày 22/09/2026 Nguyễn Văn Tiếp Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Evic 9.296.882 đồng Từ ngày 22/09/2026 Mai Thanh Hải Công ty cổ phần khoáng sản Tân Hoàng Kim 1.000.000 đồng Từ ngày 22/09/2026 Nông Tú Khầu

Công ty thương mại tổng hợp Vị xuyên - Từ ngày 21/09/2026 Phạm Thị Bốn Công ty TNHH Ngọc Hà 2.000.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Mạnh Hùng Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vitech Hà Giang 1.534.526.219 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Tiến Thắng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Lâm Nghiệp Hà Việt

8.349.135 đồng Từ ngày 21/09/2026 Hoàng Hiếu Liêm CTCP Luyện kim Hải Đăng

10.443.600 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Văn Sáu CTCP Đầu tư du lịch dịch vụ Bắc Quang

3.627.300 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Trọng Quang Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Sông Lô

2.176.400 đồng Từ ngày 21/09/2026 Phạm Minh Tuân Công ty TNHH MTV Tân Tiến Hà Giang

22.759.985 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Văn Lăng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Thăng Long Hd - Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Khánh Bình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Yến Minh - Từ ngày 21/09/2026 Bùi Anh Dũng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Nghiệp Tam Đỉnh 2.100.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Phùng Viết Tuấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hưng Hà Bắc Quang - Từ ngày 21/09/2026 Phạm Văn Tùng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Giang - Từ ngày 21/09/2026 Tạ Ngọc Quý Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chăn Nuôi Việt Lâm 78.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Anh Tuấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Trung Dũng 19.519.151 đồng Từ ngày 21/09/2026 Hà Thị Thơm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Goldway 4.133.100 đồng Từ ngày 21/09/2026 Trần Mạnh Hương CTCP Cao dược CDG

2.000.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Thị Dung Công Ty trách nhiệm hữu hạn Miền Đông - Từ ngày 21/09/2026 Trần Mạnh Hương CTCP DBC Bảo Châu

2.000.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Bùi Đức Hạnh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hưng - Từ ngày 21/09/2026 Hoàng Diệu Cầm Công ty TNHH MTV XNK Hưng Long 11.657.390 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Thị Mai Phương Công ty TNHH Thiên Minh Hà Giang

6.261.150 đồng Từ ngày 21/09/2026 Hà Thị Xuyên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Bổng 88.690 đồng Từ ngày 21/09/2026 Hoàng Minh Thắng CTCP Minh Anh Hà Giang

3.211.500 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Minh Dương Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Indeco 3.400.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Mạnh Cường CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU HÀ GIANG 3.184.665 đồng Từ ngày 21/09/2026 Triệu Đức Thịnh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH 23 - Từ ngày 21/09/2026 Phạm Thị Hương Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phương Giang 5.460.000 đồng Từ ngày 21/09/2026 Đỗ Xuân Văn CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL AN PHÁT 3.109.800 đồng Từ ngày 21/09/2026 Lê Mạnh Hoàn CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN MÂY 3.156.600 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nông Thị Ngò Công Ty Cổ Phần Thiên Hàm 150.545.400 đồng Từ ngày 21/09/2026 Vũ Văn Bình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THIÊN PHÚ MT - Từ ngày 21/09/2026 Trần Phong Cảnh Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Điềm - Từ ngày 21/09/2026 Bùi Trung Kiên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tam Lộc - Từ ngày 21/09/2026 Phạm Thị Hoa CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH HG - Từ ngày 21/09/2026

Cơ quan Thuế cũng thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh với 2 cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Cụ thể như sau:

Cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh Lý do bị tạm hoãn xuất cảnh Số tiền thuế tổ chức/doanh nghiệp còn nợ Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh Trương Việt Anh Ông/Bà Trương Việt Anh là chủ sở hữu hưởng lợi của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC đang nợ thuế trên ngưỡng quy định 2.191.889.509 đồng Từ ngày 21/09/2026 Nguyễn Ngọc Thành Ông/Bà NGUYỄN NGỌC THÀNH là chủ sở hữu hưởng lợi của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC đang nợ thuế trên ngưỡng quy

định 2.191.889.509 đồng Từ ngày 21/09/2026

Tại Thông báo, Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định mới

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cách tra cứu thông báo về xuất cảnh

Hiện trang web của Cục Thuế đã cập nhật chức năng tra cứu người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh. Theo hướng dẫn của Thuế TP. Đồng Nai, tất cả người nộp thuế truy cập theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Thuế: www.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn mục “Dịch vụ công”

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Bước 3: Chọn mục “Công khai cưỡng chế nợ thuế”

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Bước 4: Chọn mục “NNT có thông báo về xuất cảnh”

Bước 5: Nhập thông tin người nộp thuế và mã xác nhận, sau đó ấn nút “Tìm kiếm” và xem kết quả tra cứu

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Cơ quan Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên sử dụng các kênh thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế để tra cứu, cập nhật thông tin, kịp thời nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế và chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi xuất cảnh.