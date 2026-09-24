6 vấn đề quyết định Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung” ngày 24/09/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, hội thảo được tổ chức trong thời điểm Quảng Ngãi bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu cao hơn và yêu cầu lớn hơn.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan về những cơ hội, thách thức; nhận diện các nút thắt; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá đồng thời tăng cường kết nối, huy động các nguồn lực cho phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Đây là mục tiêu lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng thời đặt ra yêu cầu phải phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế hiện có, chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng các động lực phát triển mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, tỉnh có không gian phát triển đa dạng, từ miền núi, cao nguyên, đồng bằng đến biển và hải đảo; có nền tảng công nghiệp với Khu kinh tế Dung Quất và hệ thống cảng biển nước sâu; đồng thời có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong không gian phát triển của tỉnh, gắn với định hướng hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia. Cùng với đó, các không gian du lịch Lý Sơn - Măng Đen - Sa Huỳnh và các định hướng phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics sẽ góp phần tăng cường kết nối Quảng Ngãi với Tây Nguyên và khu vực miền Trung.

“Tỉnh cũng nhận thức rõ rằng, có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất; nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết”, ông Hiền chia sẻ.

Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng theo ông Trần Phước Hiền, Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh xác định đây là một trong những điều kiện quan trọng để khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tỉnh đã xác định mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và bền vững trong chất lượng điều hành, xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thân thiện, công khai, minh bạch và thuận lợi.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào TOP 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều tỉnh hướng đến không chỉ là cải thiện thứ hạng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục; tăng cường công khai, minh bạch; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền.

Đây cũng là yêu cầu để tỉnh tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

“Với ý nghĩa đó, tôi mong muốn tại hội thảo hôm nay, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và quý vị đại biểu tập trung phân tích những vấn đề có tính quyết định đối với khả năng bứt phá của Quảng Ngãi, chỉ rõ những nút thắt cần ưu tiên tháo gỡ, những nguồn lực cần khơi thông và những giải pháp có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chia sẻ.

Hệ thống cảng nước sâu ở KKT Dung Quất là một trong những lợi thế quan trọng trong không gian phát triển phía Đông của Quảng Ngãi.

Nhấn mạnh những mong muốn của tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tỉnh rất muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn, khách quan, có cơ sở khoa học và thực tiễn, những đề xuất, khuyến nghị cụ thể, khả thi, có thể chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và nhiệm vụ tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo và coi đây là nguồn tham khảo quan trọng trong quá trình chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhất là trong việc cụ thể hóa mục tiêu đưa Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

“Mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ hay quy mô của nền kinh tế, mà còn phải được thể hiện bằng năng suất cao hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, hạ tầng tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn, môi trường được bảo vệ tốt hơn và đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm phát huy các tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện; tăng cường liên kết và chủ động đổi mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, ông Hiền nói.