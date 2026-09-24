Một không gian rộng hơn chưa thể tự tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng một không gian rộng hơn chưa thể tự tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn. Điều quan trọng là phải nhìn nhận rõ Quảng Ngãi đang có gì, còn thiếu gì, đâu là những điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng. Đây cũng chính là lý do Báo Tiền Phong phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.





Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, sau sáp nhập, Quảng Ngãi có diện tích hơn 14.800 km², dân số hơn 2,1 triệu người và một cấu trúc phát triển đặc biệt, trải dài từ biển xanh đến đại ngàn. Phía Đông là không gian biển với hơn 130 km bờ biển, đảo Lý Sơn cùng những tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, sinh thái và văn hóa.

Phía Tây là không gian cao nguyên với Măng Đen, tài nguyên rừng, dược liệu, nông nghiệp đặc hữu và những giá trị văn hóa đặc sắc. Ở giữa là hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và các vùng sản xuất đang ngày càng được kết nối.

Đặc biệt, Quảng Ngãi có Khu kinh tế Dung Quất – một trong những khu kinh tế quan trọng của cả nước, với nền tảng công nghiệp, lọc hóa dầu, năng lượng, cảng biển, công nghiệp phụ trợ… Và quan trọng hơn là nền tảng công nghiệp được hình thành qua nhiều thập kỷ.

“Thực tế tăng trưởng những năm gần đây cũng cho thấy nội lực của nền kinh tế Quảng Ngãi. Theo số liệu thống kê của tỉnh, năm 2025, GRDP Quảng Ngãi tăng 10,02%. Đây là mức tăng GRDP cao nhất của tỉnh trong 5 năm qua. Nhưng nếu chỉ nhìn Quảng Ngãi qua diện tích, tài nguyên hay những dự án công nghiệp lớn thì vẫn chưa đủ. Bởi phía sau tất cả những lợi thế ấy là một nguồn lực đặc biệt quan trọng: Con người Quảng Ngãi”, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trong ký ức của vùng đất này có những con người kiên cường, những thế hệ đã sống, chiến đấu, lao động và dựng xây quê hương trong những điều kiện khó khăn, ngặt nghèo. Trong đời sống hôm nay, phẩm chất ấy vẫn được thể hiện qua sự chịu thương, chịu khó, cần cù, bền bỉ và khả năng thích ứng của người Quảng Ngãi.

“Tôi cho rằng, đây chính là một trong những nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi phát huy nội lực, tạo dựng sức mạnh cho giai đoạn phát triển mới. Bởi suy cho cùng, trí tuệ, sức lao động, sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của con người mới là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế thành giá trị, cơ hội thành động lực tăng trưởng và những mục tiêu thành kết quả cụ thể trong thực tiễn”, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

4 bài toán cho Quảng Ngãi

Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cho rằng, Quảng Ngãi cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Trước hết là bài toán hạ tầng và kết nối. Không gian phát triển được mở rộng đòi hỏi hệ thống giao thông, logistics và các hạ tầng chiến lược phải đi trước một bước. Việc chưa có sân bay đang khai thác cũng đặt ra những yêu cầu mới về kết nối hàng không và liên kết với các trung tâm kinh tế lớn.

Lọc hóa dầu tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp nền tảng tại KKT Dung Quất.

Về nguồn nhân lực: Con người Quảng Ngãi cần cù, chịu thương, chịu khó nhưng một nền kinh tế mới đòi hỏi ngày càng nhiều nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn chưa đủ mạnh. Bài toán đặt ra không chỉ là đào tạo được nhân lực, mà còn là làm sao thu hút nhân lực giỏi đến làm việc và ở lại Quảng Ngãi.

Cùng với đó là yêu cầu về phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, môi trường; phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống… Đây đều là những vấn đề đòi hỏi tư duy dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

“Chúng tôi kỳ vọng Hội thảo hôm nay sẽ mang đến cho Quảng Ngãi những góc nhìn mới, những luận cứ khoa học và những gợi mở có giá trị qua lăng kính của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ban, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là diễn đàn để chúng ta cùng đánh giá những tiềm năng, lợi thế và cơ hội; nhận diện những điểm nghẽn, thách thức; đồng thời gợi mở những định hướng và giải pháp có tính khả thi để Quảng Ngãi mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của miền Trung”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.