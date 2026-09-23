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Tỷ phú Trần Đình Long bắt tay đơn vị của Bộ Quốc phòng nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất ray và phụ kiện đường sắt

| | Doanh nghiệp

Hòa Phát hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, hướng tới sản xuất công nghiệp quy mô lớn và thương mại hóa sản phẩm.

Ngày 22/9/2026, Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Viện Công nghệ (Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng) ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất ray và phụ kiện đường sắt, hưởng ứng chủ trương nội địa hóa và tự chủ phát triển ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Để thực hiện chủ trương trên, Bộ Xây dựng chủ trì quản lý nhiệm vụ “Nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất ray, phụ kiện, bộ ghi đường sắt đô thị và ray, phụ kiện đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam”. Thời gian triển khai dự kiến đến tháng 12/2030.

Mục tiêu cốt lõi của nhiệm vụ là làm chủ chuỗi công nghệ sản xuất ray và phụ kiện ray, từng bước nội địa hóa các vật tư chiến lược của ngành đường sắt, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu đối với các vật tư chiến lược phục vụ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Theo đó, Viện Công nghệ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, giải mã các tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ sản xuất ray, phụ kiện cho đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Về phía doanh nghiệp, Hòa Phát có nền tảng dây chuyền thiết bị về sản xuất thép, từ luyện gang, tinh luyện, cán, cùng hệ thống phòng thí nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, hướng tới sản xuất công nghiệp quy mô lớn và thương mại hóa sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu sẽ tạo cơ sở xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật, quy trình công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng đồng bộ, phục vụ sản xuất trong nước, đáp ứng yêu cầu của các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hiện đại.

Viện Công nghệ là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng. Viện có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới trên nhiều lĩnh vực như công nghệ vật liệu & luyện kim, thiết kế chế tạo máy, cơ khí, hóa chất, kỹ thuật điều khiển, tự động hóa,…

]Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn xác định việc tham gia nghiên cứu, sản xuất và cung cấp ray đường sắt là trách nhiệm đồng hành cùng quá trình phát triển đất nước.

Tập đoàn đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau 9 tháng thi công, dự án đã hoàn thành gần 70% khối lượng xây dựng và dự kiến cho ra sản phẩm ray đầu tiên vào quý I/2027.

Nhà máy sẽ sản xuất ray đường sắt đô thị, ray đường sắt tốc độ cao, ray cầu trục, thép hình khổ lớn đến 700mm cùng nhiều chủng loại thép đặc biệt khác, đáp ứng nhu cầu của các dự án hạ tầng trọng điểm trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Ngọc Điệp

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