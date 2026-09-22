Nhà máy hơn 10.000 tỷ đồng của tỷ phú Trần Đình Long hoàn thành gần 70%: Sắp có thép ray đầu tiên cho đường sắt cao tốc

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát cho biết, đến tháng 9/2026, tập đoàn đã hoàn thành gần 70% tiến độ dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS group (Đức).

Dự kiến từ tháng 10/2026, Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị với sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS.

Song song với việc đẩy mạnh tiến độ thi công dự án, Hòa Phát cũng phối hợp với Tập đoàn SMS và Trường Vật liệu - Đại học Bách khoa tổ chức đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, nhân sự kỹ thuật để có thể nhanh chóng nhận chuyển giao công nghệ, sẵn sàng làm chủ sản xuất và vận hành nhà máy ổn định.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang kiện toàn bộ máy nhân sự qua công tác bố trí, bổ nhiệm đội ngũ quản lý ở các vị trí phù hợp.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác.

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Hòa Phát.

Theo thông tin từ Hòa Phát, ray thép của nhà máy được sản xuất từ nguồn quặng sắt có hàm lượng tạp chất thấp, với chiều dài thanh ray có thể lên tới 100 m. Doanh nghiệp cho biết sản phẩm được kiểm soát các thông số hình học bằng thiết bị laser và kiểm tra khuyết tật bên trong bằng phương pháp siêu âm.

Các sản phẩm ray dự kiến được sản xuất theo một số tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với lĩnh vực đường sắt và công nghiệp nặng.

Dự kiến quý 1/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia.

Mới đây, Hòa Phát đề nghị điều chỉnh mở rộng dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất. Theo đề nghị Tập đoàn này, giai đoạn 2 dự án bổ sung diện tích tăng thêm 76,93 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn/năm, bổ sung dòng sản phẩm thép tấm và tăng vốn đầu tư thêm 20.000 tỷ đồng. Hiện hồ sơ dự án đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương.

Với phương án mở rộng được triển khai đầy đủ thì tổng vốn đầu tư của dự án có thể lên khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 lần quy mô ban đầu. Tổng công suất cũng có thể tăng từ 700.000 tấn lên khoảng 2,7 triệu tấn/năm, tương đương gần 4 lần thiết kế ban đầu. Riêng phần công suất bổ sung 2 triệu tấn/năm đã tương đương gần 3 lần công suất hiện hữu.