Chủ tịch U80 quê Hà Tĩnh xây tổ hợp nông nghiệp lớn bậc nhất Việt Nam: 5 nhà máy công suất 400.000 tấn/năm, nuôi cả ruồi lính đen

Ngày 22/9, Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng chính thức được khởi công tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng, thành viên Tập đoàn Quế Lâm, làm nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng, diện tích gần 47 ha.

Đây là tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn theo mô hình 4F có quy mô lớn nhất cả nước. Điểm đáng chú ý là bên trong dự án sẽ có tới 5 nhà máy sản xuất, chế biến.

Cụ thể, nhà máy sản xuất và chế biến lúa gạo có công suất 100.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng vật nuôi 50.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng 150.000 tấn/năm; nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược 50.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất viên nén, chất đốt 50.000 tấn/năm.

Phối cảnh 3D của dự án

Tổng công suất thiết kế của 5 nhà máy lên tới khoảng 400.000 tấn sản phẩm mỗi năm.

Không chỉ có các nhà máy, tổ hợp còn bố trí các khu chăn nuôi và trồng trọt, trong đó có khu nuôi lợn nái, lợn thịt, bò cùng các loại gia cầm như gà, vịt.

Ngoài 5 nhà máy, tổ hợp còn có trang trại nuôi ruồi lính đen, công suất khoảng 400 tấn nhộng khô/năm. Ấu trùng được nuôi bằng phụ phẩm hữu cơ, sau đó dùng làm nguồn đạm cho thức ăn chăn nuôi.

Toàn bộ dự án vận hành theo mô hình 4F gồm Farm - Food - Feed - Fertilizer, tức nông trại, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng cây trồng. Các phụ phẩm phát sinh từ một khâu sẽ được tận dụng làm đầu vào cho những khâu khác, hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín.

Trong 15 tháng đầu, chủ đầu tư dự kiến triển khai các hạng mục chính gồm nhà điều hành, khu lưu trú, nhà máy sản xuất và chế biến lúa gạo, nhà máy sản xuất dinh dưỡng cây trồng và nhà máy sản xuất men vi sinh thảo mộc, thảo dược.

Chủ tịch U80 quê Cẩm Xuyên

Người đứng đầu Tập đoàn Quế Lâm là ông Nguyễn Hồng Lam, sinh năm 1948, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm, trong một buổi tọa đàm về nông nghiệp

Theo Tạp chí Người cao tuổi, ông Lam sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Cẩm Xuyên cũ, tỉnh Hà Tĩnh và là anh cả trong gia đình 10 anh em. Những năm tháng lao động cùng mẹ từ nhỏ sau này được ông xem là một trong những nền tảng hình thành quan niệm sản xuất, kinh doanh gắn với nông nghiệp và người nông dân.

Ông hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm. Ông cũng từng được tôn vinh là “Nhà khoa học của nhà nông”.

Quế Lâm khởi đầu từ một doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 2001. Tập đoàn hiện có hàng chục đơn vị thành viên, 8 nhà máy sản xuất phân bón và hơn 1.000 lao động. Mỗi năm, hệ thống này sản xuất hơn 750.000 tấn phân bón hữu cơ, NPK cùng các chế phẩm sinh học, với doanh thu bình quân khoảng 3.000 tỷ đồng/năm.

Một hướng đi được Quế Lâm theo đuổi nhiều năm là mô hình nông nghiệp 4F, kết nối phân bón hữu cơ, chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và tiêu thụ nông sản thành chuỗi. Mô hình này từng được ông Lam dành nhiều năm nghiên cứu và xây dựng tại Huế trước khi tiếp tục được mở rộng sang các địa phương khác.