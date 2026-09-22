Hơn 1.500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng bị phong tỏa

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của CTCP Đầu tư LDG (LDG Investment, mã chứng khoán: LDG) ghi nhận một chi tiết đáng chú ý về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công ty có khoảng 1.561 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), nhưng toàn bộ khoản tiền này đang bị phong tỏa.

Khoản tiền gửi trên đã xuất hiện từ báo cáo tài chính quý I/2026. Theo thuyết minh, LDG có 1.561 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại MB, lãi suất 4,75%/năm. Các hợp đồng tiền gửi được thực hiện vào ngày 13/2/2026.

Do bị ngân hàng phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, khoản tiền gửi này được LDG chuyển sang ghi nhận tại mục tài sản ngắn hạn khác, thay vì tiền và các khoản tương đương tiền.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý I/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của LDG chỉ còn khoảng 4,97 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.612 tỷ đồng hồi đầu năm.

Như vậy, dù vẫn ghi nhận khoản tiền gửi gần 1.600 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán, LDG không thể coi đây là nguồn tiền sẵn có để chủ động thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Hơn 850 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay quá hạn

Trong khi khoản tiền gửi tại MB bị phong tỏa, LDG đang phải đối mặt với áp lực thanh toán từ các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, tại ngày 30/6, doanh nghiệp có tổng cộng 734,3 tỷ đồng nợ gốc vay ngân hàng và trái phiếu quá hạn, cùng 116,3 tỷ đồng lãi vay quá hạn. Tổng hai khoản này khoảng 850,6 tỷ đồng.

Trong đó, LDG có khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với dư nợ gốc quá hạn khoảng 350 tỷ đồng và lãi quá hạn khoảng 82 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), doanh nghiệp ghi nhận khoản nợ gốc quá hạn 197,9 tỷ đồng và lãi quá hạn 13,1 tỷ đồng.

Khoản vay tại VPBank được thực hiện theo hợp đồng ký ngày 6/5/2022 và phụ lục ký ngày 26/4/2023. Tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản tại Khu dân cư, Dịch vụ Giang Điền, Khu A, tỉnh Đồng Nai, cùng 5 triệu cổ phiếu LDG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khánh Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT LDG.

Ông Hưng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT LDG trong nhiều năm trước khi rời ghế vào cuối năm 2023.

Đối với khoản vay tại VPBank, LDG cho biết đang làm việc với ngân hàng để thống nhất phương án xử lý, dự kiến sử dụng nguồn tiền từ hoạt động hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án để thanh toán.

Ngoài các khoản vay ngân hàng, LDG còn ghi nhận khoản nợ gốc quá hạn 186,4 tỷ đồng và khoảng 21 tỷ đồng lãi quá hạn liên quan đến lô trái phiếu LDGH2123002.

Áp lực thanh toán của doanh nghiệp không chỉ đến từ các chủ nợ ngân hàng và trái chủ.

Tại ngày 30/6/2026, LDG còn hơn 408 tỷ đồng phải trả khách hàng đã quá hạn, phát sinh từ các hợp đồng và thỏa thuận đặt cọc đã thanh lý. Bên cạnh đó, công ty có khoảng 260 tỷ đồng lãi phải trả quá hạn cho các đối tác hợp tác kinh doanh và gần 75 tỷ đồng công nợ thương mại quá hạn.

Nếu cộng các khoản phải trả quá hạn này với nợ gốc và lãi vay quá hạn, tổng nghĩa vụ chậm thanh toán của LDG lên tới khoảng 1.593 tỷ đồng.

Con số trên gần tương đương khoản tiền gửi 1.561 tỷ đồng đang bị phong tỏa tại MB. Tuy nhiên, khoản tiền gửi bị hạn chế quyền sử dụng nên chưa thể được xem là nguồn tiền sẵn có để doanh nghiệp thanh toán các nghĩa vụ trên.

Kỳ vọng từ thương vụ bất động sản gần 2.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh áp lực tài chính gia tăng, LDG đang tìm kiếm nguồn tiền từ việc hợp tác, chuyển nhượng dự án và thu hồi công nợ.

Một trong những thương vụ đáng chú ý là giao dịch liên quan đến dự án LDG Sky, tên pháp lý là Khu chung cư Lô C1 thuộc Khu đô thị mới Bình Nguyên.

Theo báo cáo tài chính bán niên, LDG đã nhận khoảng 1.912,2 tỷ đồng tiền đặt cọc từ CTCP Đầu tư Bất động sản New Star liên quan đến việc chuyển nhượng dự án này.

Khoản tiền đặt cọc dự kiến được chuyển thành tiền thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng khi các điều kiện pháp lý được đáp ứng. LDG đặt mục tiêu hoàn tất thương vụ trong năm 2026.

Tuy nhiên, khoản tiền 1.912,2 tỷ đồng đã được doanh nghiệp ghi nhận là tiền đặt cọc nhận từ đối tác. Vì vậy, việc hoàn tất thương vụ không đồng nghĩa LDG sẽ tiếp tục nhận thêm toàn bộ số tiền tương ứng.

Khả năng tạo thêm dòng tiền từ giao dịch phụ thuộc vào số tiền còn phải thanh toán, tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và các nghĩa vụ liên quan.

Ngoài dự án LDG Sky, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch thu hồi các khoản phải thu, chuyển nhượng phần vốn tại công ty con và đàm phán với các chủ nợ để tái cơ cấu nghĩa vụ tài chính.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh bán niên tiếp tục cho thấy những khó khăn của LDG. Sau soát xét, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gần 88 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, cao hơn mức lỗ hơn 41 tỷ đồng tại báo cáo tự lập trước đó.

Tính đến ngày 30/6/2026, lỗ lũy kế của LDG đã lên tới khoảng 1.340 tỷ đồng.

Trước tình hình này, đơn vị kiểm toán Moore AISE tiếp tục lưu ý về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Về phía LDG, ban lãnh đạo cho rằng công ty có thể thu xếp đủ vốn lưu động để duy trì hoạt động và đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp đang kỳ vọng vào việc đàm phán gia hạn, tái cơ cấu các khoản vay, thu hồi công nợ cũng như nguồn tiền từ hoạt động hợp tác và chuyển nhượng dự án.



