Digiworld chốt ngày tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 tỷ lệ 10%

Công ty CP Thế giới Số (Digiworld, mã: DGW, sàn HoSE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.



Ngày chốt danh sách cổ đông là 6/10/2026. Ngày thanh toán dự kiên 16/10/2026. Với 223,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DGW sẽ chi 223 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Ảnh minh họa: DGW

Trước đó, tại nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/9/2026, cổ đông Digiworld đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng cổ tức.

Digiworld dự kiến chi trả thành 3 đợt (mỗi đợt 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), lần lượt vào quý IV/2026, quý I/2027 và quý II/2027.

Nguồn vốn thực hiện từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế của các năm trước và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ tính đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng/chi trả cổ tức).

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức) và thời gian chi trả cổ tức thực tế; quyết định, xử lý các vấn đề kỹ thuật, các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chi trả cổ tức (bao gồm cả việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả mỗi đợt, thay đổi thời gian chi trả nếu cần thiết để đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và Cổ đông, trên cơ sở vẫn đảm bảo tỷ lệ cổ tức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chi trả là 30%/cổ phiếu),...

Như vậy, sau đợt tạm ứng trong tháng 10 tới, DGW còn 2 đợt trả cổ tức tiếp theo với tổng tỷ lệ 20%.

Trong diễn biến khác, cuối tháng 8 vừa qua, Digiworld đã hoàn tất phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Sau khi phát hành ESOP, vốn điều lệ của Digiworld tăng từ hơn 2.213 tỷ đồng lên 2.235 tỷ đồng.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Digiworld thu về 22 tỷ đồng. Tổng số tiền thu từ đợt phát hành này được doanh nghiệp sử dụng để trả nợ vay cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam).