Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa đầy 1 tháng nữa, Phát Đạt và Lotte sẽ khởi công dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

| | Doanh nghiệp

Chưa đầy 1 tháng nữa, Phát Đạt và Lotte sẽ khởi công dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) cho biết sẽ chính thức khởi công các khối 2-1 và 2-3 thuộc dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 23/10/2026.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được quy hoạch trên 6 lô đất, ký hiệu từ 2-1 đến 2-6. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Phát Đạt và Lotte, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6.

Riêng các khối 2-1 và 2-3 thuộc hợp phần thương mại – dịch vụ, Phát Đạt đảm nhiệm phát triển toàn bộ, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m².

Hiện các công tác chuẩn bị liên quan đang được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm điều kiện khởi công theo kế hoạch. Sau khi khởi công, các khối 2-1 và 2-3 dự kiến được xây dựng và hoàn thành trong vòng 36 tháng, từ 23/10/2026 đến 23/10/2029.﻿

Trước đó, vào ngày 31/7, theo công bố chính thức từ Phát Đạt (PDR), đối tác hợp tác phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, chủ đầu tư dự án là Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai với số tiền 17.569 tỷ đồng. ﻿

﻿Dự án Thu Thiem Eco Smart City có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt tham gia đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6, đồng thời giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng khối đế gồm bốn tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Dự án được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty do con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh sáng lập sắp chi 626 tỷ đồng thâu tóm một đơn vị trên sàn

Công ty do con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh sáng lập sắp chi 626 tỷ đồng thâu tóm một đơn vị trên sàn Nổi bật

Nhà máy mô tô thương hiệu hơn 120 năm tuổi tại Việt Nam được rao bán: Rộng 12 ha, công suất 10.000 xe/năm, đối thủ của Harley-Davidson

Nhà máy mô tô thương hiệu hơn 120 năm tuổi tại Việt Nam được rao bán: Rộng 12 ha, công suất 10.000 xe/năm, đối thủ của Harley-Davidson Nổi bật

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam

00:08 , 22/09/2026
3 đơn vị đưa BIGBANG về Mỹ Đình: Đế chế của tỷ phú 19,3 tỷ USD bắt tay DN bán máy lọc nước và ngân hàng Việt có tài sản hơn 1,5 triệu tỷ đồng

3 đơn vị đưa BIGBANG về Mỹ Đình: Đế chế của tỷ phú 19,3 tỷ USD bắt tay DN bán máy lọc nước và ngân hàng Việt có tài sản hơn 1,5 triệu tỷ đồng

00:06 , 22/09/2026
1 tuần sau khi rời PV GAS, cựu CEO Phạm Văn Phong xuất hiện

1 tuần sau khi rời PV GAS, cựu CEO Phạm Văn Phong xuất hiện

00:03 , 22/09/2026
Bên trong tổ hợp sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày của tỷ phú Trần Đình Long: 1,2 triệu con gà, thu gần 350 tỷ đồng trong 6 tháng

Bên trong tổ hợp sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày của tỷ phú Trần Đình Long: 1,2 triệu con gà, thu gần 350 tỷ đồng trong 6 tháng

00:02 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên