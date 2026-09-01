Chưa đầy 1 tháng nữa, Phát Đạt và Lotte sẽ khởi công dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) cho biết sẽ chính thức khởi công các khối 2-1 và 2-3 thuộc dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem vào ngày 23/10/2026.



Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được quy hoạch trên 6 lô đất, ký hiệu từ 2-1 đến 2-6. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Phát Đạt và Lotte, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6.

Riêng các khối 2-1 và 2-3 thuộc hợp phần thương mại – dịch vụ, Phát Đạt đảm nhiệm phát triển toàn bộ, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m².



Hiện các công tác chuẩn bị liên quan đang được khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm điều kiện khởi công theo kế hoạch. Sau khi khởi công, các khối 2-1 và 2-3 dự kiến được xây dựng và hoàn thành trong vòng 36 tháng, từ 23/10/2026 đến 23/10/2029.﻿

Trước đó, vào ngày 31/7, theo công bố chính thức từ Phát Đạt (PDR), đối tác hợp tác phát triển dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, chủ đầu tư dự án là Lotte Properties HCMC đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai với số tiền 17.569 tỷ đồng. ﻿

﻿Dự án Thu Thiem Eco Smart City có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt tham gia đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6, đồng thời giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng khối đế gồm bốn tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.



Dự án được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.



Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.