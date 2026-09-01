Theo công bố chính thức, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank quảng bá, tổ chức; phối hợp cùng YG Entertainment. VPBank và Mastercard đồng thời là các nhà tài trợ của chương trình.

Đáng chú ý, phía sau hai đêm diễn là ba doanh nghiệp có xuất phát điểm và quy mô rất khác nhau.

“Đế chế” giải trí của tỷ phú 19,3 tỷ USD

Cái tên quốc tế nổi bật nhất là AEG Presents Asia, nhánh châu Á của AEG Presents. AEG Presents thuộc Anschutz Entertainment Group (AEG), tập đoàn thể thao - giải trí của tỷ phú Mỹ Philip Anschutz. Theo Forbes,ông Anschutz sở hữu khối tài sản khoảng 19,3 tỷ USD, đứng thứ 142 trong danh sách người giàu nhất thế giới tại thời điểm đó. (Forbes)

Vị tỷ phú này gây dựng tài sản trong nhiều lĩnh vực như dầu khí, đường sắt, viễn thông, bất động sản và giải trí. Ông là cổ đông lớn của đội hockey Los Angeles Kings, có cổ phần tại câu lạc bộ bóng đá LA Galaxy và sở hữu Crypto.com Arena tại Los Angeles. Forbes cho biết AEG sở hữu hoặc vận hành hơn 70 nhà thi đấu và địa điểm biểu diễn trên toàn cầu.

Quy mô của AEG còn thể hiện rõ hơn qua số lượng sự kiện. Theo công bố của tập đoàn, mỗi năm hệ sinh thái này phục vụ hơn 100 triệu lượt khách, quảng bá hơn 12.000 show, tổ chức hơn 13.000 sự kiện trực tiếp, sở hữu hoặc vận hành hơn 100 địa điểm và tham gia khoảng 25 lễ hội âm nhạc.

Riêng AEG Presents là cánh tay chuyên về âm nhạc. Công ty đứng sau hàng loạt lễ hội nổi tiếng như Coachella Valley Music & Arts Festival, Stagecoach, New Orleans Jazz & Heritage Festival, Electric Forest và nhiều sự kiện âm nhạc lớn khác. Doanh nghiệp cũng từng quảng bá tour cho những tên tuổi như Taylor Swift, The Rolling Stones, Paul McCartney, Justin Bieber, BTS hay Ed Sheeran.

Lễ hội âm nhạc Coachella. Ảnh: AEG

Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc và nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại California, Mỹ. Đây cũng là sân khấu mà BIGBANG tái xuất trong năm 2026 trước khi bước vào world tour kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Từ bán máy lọc nước đến concert BIGBANG

Nếu AEG là một “đế chế” giải trí toàn cầu thì Carpa lại có xuất phát điểm khác hẳn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Carpa bắt đầu tại Hà Nội từ năm 2010, khi ký hợp đồng phân phối một thương hiệu máy lọc nước Hàn Quốc. Đến năm 2017, công ty ra mắt TokTokCare, mở rộng sang máy lọc nước, máy lọc không khí và các thiết bị chăm sóc gia đình.

Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi Carpa Entertainment được thành lập, đưa doanh nghiệp sang lĩnh vực giải trí và truyền thông. Đến năm 2024, Carpa cho biết mạng lưới đã phủ 63 tỉnh thành, có hơn 100.000 khách hàng và ba văn phòng vùng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Hiện doanh nghiệp duy trì song song hai trụ cột gồm thiết bị gia dụng và giải trí.

Ảnh: Carpa

Người đứng đầu Carpa là ông Yoon Hugh, Tổng giám đốc và cũng là người đại diện pháp lý của Carpa Commercial JSC. Theo giới thiệu của công ty, ông phụ trách định hướng phát triển cho cả hai mảng thiết bị gia dụng và giải trí.

Carpa không phải cái tên mới hoàn toàn trong các sự kiện văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Doanh nghiệp từng tham gia nhiều hoạt động kết nối văn hóa Việt - Hàn trước khi mở rộng sâu hơn sang concert và K-pop.

Đáng chú ý, trong show BIGBANG lần này, Carpa không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà được ghi tên chính thức cùng AEG Presents Asia và VPBank trong nhóm quảng bá, tổ chức chương trình. Thông cáo của VPBank giới thiệu Carpa là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thiết bị gia dụng và giải trí, đồng thời là đối tác chiến lược của VPBank tại sự kiện.

VPBank: Ngân hàng Việt Nam hơn 1,5 triệu tỷ đồng tài sản

Kết thúc nửa đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Trong show BIGBANG, VPBank vừa là một trong ba đơn vị tổ chức, vừa là nhà tài trợ chính.