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Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Pháp nhân này được thành lập năm 2023 để tăng cường hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á, đã thua lỗ 3 năm nhưng vừa ghi nhận lãi trong nửa đầu năm 2026.

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam- Ảnh 1.

Nhà máy Hanmi ở Hàn Quốc

Theo News1 Hàn Quốc, Hanmi Semiconductor đang tiến hành thanh lý Hanmi Vietnam, pháp nhân được thành lập tại Việt Nam năm 2023.

Theo công bố của Hanmi, pháp nhân này được lập để tăng cường năng lực bán hàng tại Đông Nam Á, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển và bán thiết bị sản xuất bán dẫn, linh kiện và vật tư liên quan. Đây không phải nhà máy sản xuất chip, mà chủ yếu đóng vai trò kinh doanh và hỗ trợ khách hàng.

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc thanh lý công ty tại Việt Nam- Ảnh 2.

Hanmi thành lập công ty ở Việt Nam vào năm 2023

Lỗ liên tục 3 năm

News1 cho biết khả năng sinh lời thấp được xem là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định thanh lý.

Theo báo cáo tài chính của Hanmi Semiconductor, Hanmi Vietnam lỗ khoảng 5 tỷ đồng năm 2023, hơn 5,2 tỷ đồng năm 2024 và khoảng 6,6 tỷ đồng  năm 2025. Mức lỗ tăng dần qua từng năm.

Sang nửa đầu 2026, kết quả đảo chiều khi pháp nhân này ghi nhận doanh thu khoảng 761 triệu đồng và lợi nhuận ròng khoảng 9,1 tỷ đồng, theo News1.

Đáng chú ý, trước thời điểm quyết định thanh lý Hanmi Vietnam, một văn phòng đại diện mới của Hanmi Semiconductor tại Bắc Ninh đã bắt đầu hoạt động từ ngày 16/4/2026.

Diễn biến này cho thấy Hanmi vẫn duy trì hiện diện tại Việt Nam, dù doanh nghiệp chưa công bố cụ thể vai trò của văn phòng đại diện mới trong cơ cấu hoạt động sau khi Hanmi Vietnam được thanh lý.

Công ty mẹ vừa lập kỷ lục lợi nhuận

Việc thanh lý pháp nhân Việt Nam diễn ra trong bối cảnh công ty mẹ tăng trưởng mạnh.

Quý II/2026, Hanmi Semiconductor đạt doanh thu khoảng 4.758 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 2.469 tỷ đồng, tăng 51% và lập mức cao nhất lịch sử theo quý.

Hanmi Semiconductor là doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành bán dẫn, nổi bật với các thiết bị phục vụ đóng gói bộ nhớ băng thông cao HBM. Giá trị vốn hóa của doanh nghiệp hiện vào khoảng 418.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 16 tỷ USD.

Hanmi cũng đang điều chỉnh mạng lưới hoạt động tại nhiều thị trường. Pháp nhân Singapore đạt doanh thu khoảng 2,36 tỷ đồng và lỗ gần 3,93 tỷ đồng trong nửa đầu 2026, trong khi pháp nhân Đài Loan (Trung Quốc) đạt doanh thu khoảng 347 tỷ đồng và lợi nhuận ròng khoảng 83 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của Hanmi tại châu Á trong nửa đầu năm giảm 10,75%, từ khoảng 6.155 tỷ đồng xuống 5.494 tỷ đồng.

Trong khi thu gọn mô hình tại Việt Nam, Hanmi tiếp tục mở rộng sang Mỹ. Tháng 8, công ty công bố đầu tư khoảng 13 tỷ đồng để thành lập Hanmi USA nhằm hỗ trợ các khách hàng đang tăng đầu tư sản xuất bán dẫn tại đây.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Bán dẫn, hanmi

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