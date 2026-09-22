Cổ phiếu vừa “bốc đầu” hơn 10% trong 1 ngày, MSR thông báo lấy ý kiến cổ đông

CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) vừa thông báo 30/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 trong năm 2026.

Việc lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 10. Theo nghị quyết HĐQT, nội dung sẽ liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể được đưa ra lấy ý kiến hiện chưa được công bố.

Động thái trên diễn ra ngay sau một phiên giao dịch nổi bật của MSR. Kết thúc ngày 21/9, cổ phiếu này đạt 51.900 đồng/cp, tăng 10,19%, với hơn 4 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Không chỉ tăng mạnh trong một phiên, MSR còn đang trải qua nhịp đi lên đáng kể. Từ vùng đáy khoảng 32.500 đồng/cp vào cuối tháng 7, thị giá hiện đã tăng xấp xỉ 60% chỉ sau khoảng 2 tháng. So với mức 39.500 đồng/cp đầu tháng 7, cổ phiếu cũng đã tăng hơn 30%.

Trước đó ngày 18/9, HĐQT Masan High-Tech Materials đã thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời ủy quyền Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc quyết định thời gian, nội dung cụ thể và các thủ tục liên quan.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ở lần gần nhất, cổ đông đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp. Tổng số tiền dự chi khoảng 1.100 tỷ đồng.

Lãi hơn 2.200 tỷ đồng sau nửa năm

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện mạnh.

Theo BCTC bán niên 2026 đã soát xét, 6 tháng đầu năm Masan High-Tech Materials ghi nhận 11.131 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 270% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 216 tỷ đồng.

Riêng quý II, doanh thu đạt 8.138 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ; lợi nhuận đạt khoảng 1.666 tỷ đồng, so với chỉ 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả cải thiện trong bối cảnh giá vonfram tăng mạnh, khối lượng quặng chế biến và sản lượng tinh luyện đều đi lên.

Masan High-Tech Materials hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, với vonfram là một trong những sản phẩm chủ lực. Doanh nghiệp còn sản xuất các sản phẩm liên quan tới florit, bismuth và đồng.