iCAUR mở rộng hiện diện toàn cầu, Việt Nam là thị trường chiến lược tiếp theo

‏iCAUR chọn Việt Nam cho bước tiến mới của hành trình toàn cầu‏

‏Từ một thương hiệu SUV năng lượng mới ra mắt tại Trung Quốc, iCAUR đang mở rộng hiện diện quốc tế với ngôn ngữ thiết kế và công nghệ riêng tới hơn 30 quốc gia trên thế giới. Việt Nam được xác định là thị trường chiến lược tiếp theo, với kế hoạch hiện diện từ cuối năm 2026 thông qua liên doanh Geleximco - Chery. Tại Việt Nam, V27 sẽ là mẫu xe mở đầu, sau đó là iCAUR V23. Sắp tới, iCAUR V25 cũng chuẩn bị được ra mắt tại Trung Quốc. ‏

‏Trước thềm ra mắt chính thức, iCAUR cũng triển khai các hoạt động trải nghiệm và khảo sát sản phẩm theo hướng đồng sáng tạo, khi mời đại diện truyền thông, đối tác đại lý và khách hàng tiềm năng trực tiếp trải nghiệm V27 và V23 trong tháng 9 tại Hà Nội và TP.HCM. Thông qua quá trình này, thương hiệu lắng nghe những phản hồi thực tế về thiết kế, công nghệ, trải nghiệm sử dụng và nhu cầu di chuyển tại Việt Nam. Những góc nhìn này sẽ là nguồn tham khảo để iCAUR tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trải nghiệm và dịch vụ trước khi chính thức gia nhập thị trường.‏

‏Điểm nhận diện rõ nhất của iCAUR nằm ở phong cách "Classic Boxy", với những hình khối vuông vức và diện mạo khoẻ khoắn gợi nhớ đến những mẫu SUV kinh điển. Tuy nhiên, tinh thần "Classic Never Fades" của iCAUR không hướng tới việc tái hiện nguyên bản một hình thái đã quen thuộc, mà đưa những giá trị của thiết kế kinh điển vào một thế hệ xe mới.‏

‏Một chiếc SUV iCAUR có thể vẫn mang dáng vẻ mạnh mẽ và dễ nhận diện, nhưng được kết hợp với hệ truyền động, công nghệ và cách tương tác hiện đại. Tại Việt Nam, lựa chọn này có thêm dư địa khi thị trường ngày càng đa dạng về thương hiệu, công nghệ và phong cách. Với một bộ phận người dùng hiện nay, xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển mà còn gắn với gu thẩm mỹ, cảm giác sử dụng và phong cách sống.‏

‏Các mẫu xe iCAUR đặc trưng với ngôn ngữ thiết kế "Classic Boxy" khoẻ khoắn. Ảnh: iCAUR‏

‏Đó cũng là nhóm khách hàng iCAUR hướng tới, những người quan tâm đến thiết kế và trải nghiệm, đồng thời xem chiếc SUV như một phần trong cách họ tận hưởng cuộc sống. Với nhóm khách hàng này, "Classic Boxy" không phải xu hướng nhất thời, mà có thể trở thành dấu ấn nhận diện xuyên suốt, kết nối thiết kế với công nghệ và trải nghiệm trên xe.‏

‏Từ "Classic Boxy" đến phong cách SUV mới tại Việt Nam‏

‏Phía sau hình thái "Classic Boxy" là ba trụ cột định hình iCAUR: Thiết kế mang tính biểu tượng - Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm và Hệ sinh thái bền vững.‏

‏"Thiết kế mang tính biểu tượng" là điểm khởi đầu. iCAUR giữ lại những đặc trưng tạo nên sức hút lâu dài của SUV kinh điển như hình khối rõ ràng và diện mạo mạnh mẽ, rồi đưa chúng vào cách thể hiện hiện đại. Ngôn ngữ này được phát triển xuyên suốt trên các sản phẩm, tạo nên dấu hiệu nhận diện riêng khi thương hiệu mở rộng sang những thị trường mới.‏

‏iCAUR hướng tới nhóm khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế và yêu thích trải nghiệm. Ảnh: iCAUR‏

‏Nhưng một hình dáng khác biệt chỉ tạo ra điểm bắt đầu. Giá trị của chiếc SUV còn nằm ở cách công nghệ được đưa vào quá trình sử dụng. Với tiêu chí "Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm" - iCAUR áp dụng các công nghệ được phát triển từ nhu cầu thực tế, hướng đến giá trị thiết thực trong trải nghiệm thay vì chỉ thể hiện qua danh sách tính năng. Một trong những công nghệ ấn tượng nhất của thương hiệu có thể kể tới hệ truyền động REEV trên mẫu iCAUR V27 sắp ra mắt tại Việt Nam.‏

‏Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển một "Hệ sinh thái bền vững", iCAUR mở rộng giá trị từ chiếc xe sang cả hệ sinh thái sản phẩm và trải nghiệm người dùng, hướng tới một mô hình phát triển dài hạn. Một hệ sinh thái mở, bền vững và có khả năng cùng phát triển - nơi các nền tảng và tiêu chuẩn chung kết nối iCAUR với đối tác, công nghệ và người dùng để liên tục tạo ra giá trị và nâng cao trải nghiệm. ‏

‏Sau V27, iCAUR sẽ ra mắt V23 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: iCAUR‏

‏Ba trụ cột vì vậy bổ trợ cho nhau: thiết kế tạo dấu ấn, công nghệ làm mới cách chiếc SUV được sử dụng, còn hệ sinh thái tạo nền tảng cho hành trình phát triển lâu dài. Tại Việt Nam, sự kết hợp này phù hợp với một thị trường SUV đang mở rộng về lựa chọn và quan tâm hơn đến công nghệ năng lượng mới. Với iCAUR, "Classic Never Fades" vì thế không phải câu chuyện hoài niệm, mà là cách một hình thái SUV đã được định hình qua thời gian được đưa vào hiện tại bằng một ngôn ngữ mới.‏

‏Những yếu tố trên cũng lý giải vì sao iCAUR xác định Việt Nam là thị trường chiến lược. Khi lựa chọn SUV ngày càng mở rộng, người dùng có thêm nhiều tiêu chí bên cạnh giá bán và công năng, từ thiết kế, công nghệ đến trải nghiệm sở hữu. Đây cũng là khoảng trống để iCAUR đưa cách tiếp cận riêng vào thị trường, với sự kết hợp giữa một diện mạo khác biệt và nền tảng công nghệ năng lượng mới.‏