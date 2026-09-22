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Gặp Phó Thủ tướng, DN Mỹ muốn tham gia chuỗi sản xuất xe điện, xây hệ sinh thái tái chế "kho báu" ở VN

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này đánh giá quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ, thể hiện qua số lượng xe điện ngày càng tăng.

Sáng nay 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ) sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium bày tỏ vui mừng trước chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng, thuận lợi.

Đồng thời, ông cho rằng, quá trình "điện hóa" giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều. Ngoài ra, ông Linh Austin cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp của Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh.

Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, Chủ tịch Công ty R3 Lithium cho biết, doanh nghiệp quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu.

Theo ông, mục tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam.

Việt Nam là thị trường tiềm năng với hơn 100 triệu dân

Gặp Phó Thủ tướng, DN Mỹ muốn tham gia chuỗi sản xuất xe điện, xây hệ sinh thái tái chế

R3 Lithium muốn hình thành một chuỗi cung ứng và xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo. Trong đó, đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Mỹ trong thời gian tới.

Về những chính sách mới trong thu hút FDI, Phó Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang triển khai mô hình phát triển mới, Ttrong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; định hướng ưu tiên chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ mục tiêu phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ như R3 Lithium.

R3 Lithium là công ty tái chế, tinh chế vật liệu pin của Mỹ. Doanh nghiệp này hiện vận hành một cơ sở sản xuất lithium carbonate từ nguyên liệu tái chế tại bang Georgia.

Theo Minh Hằng

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
R3 Lithium

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