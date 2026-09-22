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Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

| | Doanh nghiệp

Nhiều cửa hàng, quán ăn tại số 5-7 Đào Duy Anh đã được tháo dỡ, mặt bằng dần được giải phóng. Khu đất rộng gần 3,5 ha này đang được đề xuất xây hai tòa tháp cao khoảng 568 m với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

 

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 1.

Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh rộng gần 3,5 ha, nằm ở vị trí đắc địa của Hà Nội. Trước khi tháo dỡ, nơi đây có Khách sạn Kim Liên cùng nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 2.

Khu đất số 5-7 Đào Duy Anh rộng gần 3,5 ha. Trước khi tháo dỡ, nơi đây có Khách sạn Kim Liên cùng nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 3.

Máy xúc cùng nhiều thiết bị được huy động phá dỡ các công trình.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 4.

Nhiều công trình đã được tháo dỡ, phế thải được thu gom, vận chuyển ra ngoài. Diện mạo khu đất thay đổi rõ rệt sau thời gian ngắn.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 5.
Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 6.

Liền kề khu vực đang tháo dỡ là Khách sạn Kim Liên. Khách sạn được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai, sau đó mang tên Khách sạn Chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 7.

Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao khoảng 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng; nếu được chấp thuận và xây dựng theo phương án này, công trình sẽ cao hơn Petronas Twin Towers tại Malaysia.

Hiện trạng mới tại khu 'đất vàng' đề xuất xây tháp đôi 99 tầng- Ảnh 8.

Theo phương án của nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý III-IV/2030. Tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý liên quan.

Theo Trọng Tài

Tiền phong

Từ Khóa:
tháp đôi 99 tầng

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