Hà Đô nhận chuyển nhượng cổ phần Điện gió Bình Gia từ 2 lãnh đạo

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG, sàn HoSE) vừa ban hành nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của ông Nguyễn Trọng Minh và ông Lê Xuân Tuấn tại Công ty CP Điện gió Bình Gia.



Sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, HDG cử phó Tổng giám đốc Lê Xuân Tuấn làm người đại diện, quản lý toàn bộ 100% vốn góp của HDG tại Công ty TNHH Điện gió Bình Gia.

Công ty CP Điện gió Bình Gia được thành lập tháng 5/2026 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hà Đô. Theo đó, Công ty CP Điện gió Bình Gia (Điện gió Bình Gia) với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô gần 609,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% tổng số vốn điều lệ của Điện gió Bình Gia. Tổng giám đốc HDG Nguyễn Trọng Minh và Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Tuấn mỗi người góp 0,05%, tương đương hơn 305 triệu đồng.

Do đó, sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần từ 2 lãnh đạo nói trên, Hà Đô sẽ sở hữu 100% vốn Điện gió Bình Gia. Qua đó, công ty này chuyển thành Công ty TNHH.

Nhà máy điện gió 7A của Hà Đô. Ảnh: HDG

Trong diễn biến khác, quỹ ngoại đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund (Non-Ucits) mới đây báo cáo đã mua qua sàn 1 triệu cổ phiếu HDG trong phiên giao dịch ngày 4/9/2026.

Qua đó, quỹ này tăng sở hữu từ gần 39,9 triệu cổ phiếu HDG lên mức gần 40,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,8% lên 10,04% vốn tại Hà Đô.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu HDG phiên giao dịch ngày 4/9/2026 là 17.500 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã chi khoảng 17,5 tỷ đồng đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần gần 1.175,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 903,9 tỷ đồng, tăng 38,9%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn mang về gần 57,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 49,2% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 40,6%, xuống còn hơn 156,4 tỷ đồng.

Kết quả, Hà Đô báo lợi nhuận sau thuế hơn 386 tỷ đồng, tăng 65% so với 6 tháng đầu năm 2025.