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Đại diện Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon,... sắp về Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội nghị.

Đại diện Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon,... sắp về Việt Nam- Ảnh 1.

Triển lãm bên lề Hội nghị (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trong hai ngày 8-9/10/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW; hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự Hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Hội nghị tập trung vào hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Các nội dung trao đổi gồm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học; gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Chương trình Hội nghị gồm một phiên chính thức vào sáng 8/10 và bốn phiên thảo luận chuyên đề trong hai ngày 8-9/10.

Hội nghị tập trung vào 4 định hướng: hạ tầng và dữ liệu, gồm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và an toàn; đổi mới phương thức, đưa công nghệ vào giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực người học; AI an toàn và trách nhiệm, gồm ứng dụng AI và nâng cao năng lực số cho nhà giáo; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp giáo dục mới.

Các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Nội dung trao đổi dự kiến bao gồm cơ chế, chính sách về hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới trong cá nhân hóa quá trình học tập và giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số.

Các nội dung thảo luận cũng đề cập đến việc xây dựng hệ thống giáo dục có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Hội nghị dự kiến có hoạt động ký kết, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành, các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục bên lề có 70 gian hàng đăng ký. Các khu trưng bày dự kiến có sự tham gia của các đối tác đến từ Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Canada, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Trong số các gian hàng đăng ký, hơn 30 gian hàng thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học trong và ngoài nước, tổ chức giáo dục nước ngoài.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có thể tiếp cận các mô hình, phương pháp và công nghệ mới, đồng thời tìm kiếm đối tác cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Lịch Thiệp

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