Thế giới Di Động chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua.

Theo đó, Thế giới Di Động sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 8/10/2026.

Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thế giới Di Động sẽ phải chi khoảng gần 1.476 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian dự kiến thanh toán 16/10/2026.

Nguồn thực hiện chi trả được Thế giới Di Động lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ảnh minh họa: MWG

Trước đó, ngày 6/8/2026, Thế giới Di Động cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 1,468 tỷ cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/7/2026, Thế giới Di Động đã chi khoảng hơn 1.468 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong một diễn biến khác, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT điều hành của Thế giới Di Động đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ 7/9/2026 đến 6/10/2026.

Giao dịch nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục để chuyển sang đầu tư cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng công ty.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 2,26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,15%) xuống mức 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,08% vốn MWG.

Điện Máy Xanh chính là công ty con của MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em là Tổng giám đốc điều hành chuỗi quản lý các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy và thiết bị di động. Ngoài hoạt động bán lẻ cốt lõi, doanh nghiệp còn mở rộng nguồn thu từ dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị.

Cổ phiếu DMX mới chính thức lên sàn HoSE vào ngày 6/8/2026. Cũng trong ngày này, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã mua vào 268.000 cổ phiếu DMX bằng phương thức khớp lệnh.

Qua đó, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh nâng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,302 lên 0,32% vốn DMX.