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Hai thành viên HĐQT Taseco Airs cùng xin từ nhiệm sau khi tập đoàn Nhật Bản thâu tóm gần 28% vốn

| | Doanh nghiệp

Hai thành viên HĐQT Taseco Airs cùng xin từ nhiệm sau khi tập đoàn Nhật Bản thâu tóm gần 28% vốn

Hai thành viên HĐQT người Đan Mạch và Hàn Quốc đồng loạt xin từ nhiệm sau khi hai quỹ ngoại liên quan thoái toàn bộ vốn tại Taseco Airs. Số cổ phần này dự kiến được chuyển nhượng cho tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, với giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán: AST) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 của ông Kim HongJin và ông Lars Kjaer vào ngày 21/9. Cả hai đều xin rút khỏi HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Đáng chú ý, động thái thay đổi nhân sự diễn ra ngay sau thương vụ chuyển nhượng lượng lớn cổ phần AST giữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu AST ghi nhận hai giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng gần 14,9 triệu đơn vị, tương đương khoảng 27,6% vốn điều lệ, tổng giá trị hơn 1.053 tỷ đồng.

Số cổ phiếu được giao dịch tương ứng với lượng cổ phần mà hai quỹ PENM IV Germany GmbH & Co. KG và STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund đăng ký bán toàn bộ trước đó.

Theo kế hoạch giao dịch, tập đoàn Sojitz Corporation của Nhật Bản sẽ nhận chuyển nhượng số cổ phần này từ hai quỹ ngoại, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Taseco Airs, sau Taseco Group.

Hai thành viên HĐQT vừa xin từ nhiệm đều có liên hệ với các quỹ thực hiện giao dịch. Ông Lars Kjaer, sinh năm 1958, quốc tịch Đan Mạch, tham gia HĐQT Taseco Airs từ năm 2017 và đồng thời giữ chức Phó Tổng giám đốc PENM IV Germany GmbH & Co. KG.

Trong khi đó, ông Kim HongJin, sinh năm 1980, quốc tịch Hàn Quốc, hiện là Giám đốc STIC Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund.

Taseco Airs hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, kinh doanh hệ thống cửa hàng bán lẻ, cửa hàng miễn thuế, nhà hàng, quầy lưu niệm và phòng chờ thương gia tại nhiều sân bay lớn như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Taseco Group trực tiếp nắm giữ khoảng 23 triệu cổ phiếu AST, tương đương 51% vốn điều lệ, qua đó duy trì vị thế cổ đông chi phối tại doanh nghiệp.


Yên Chi

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