Sắp đóng cổng đăng ký Sea x OpenAI Codex Hackathon - cuộc thi dành cho cộng đồng AI Việt

Nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ ngay từ khi ra mắt, cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon do tập đoàn Sea (công ty mẹ của Shopee) phối hợp cùng OpenAI tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 31.10.2026 với cổng đăng ký mở đến 23:59 ngày 26.09.2026. Các đội tham gia sẽ có cơ hội trực tiếp "cọ xát" qua việc hiện thực hóa các dự án AI và kết nối với cộng đồng công nghệ Việt cũng như dàn chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Mở rộng cơ hội thực hành AI tại Việt Nam

Theo chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Việt Nam xác định một số trọng tâm bao gồm việc phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển AI, đồng thời mở rộng ứng dụng của AI trong các sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống.

Trong bối cảnh trên, những sân chơi mang tính thực tiễn như hackathon tạo thêm cơ hội để nguồn nhân lực công nghệ trực tiếp thử nghiệm AI và khám phá các hướng triển khai vào thực tế. Qua đó, người tham gia có thể nâng cao năng lực vận dụng AI, đồng thời đóng góp những sáng kiến mới vào quá trình phát triển và thúc đẩy ứng dụng AI tại Việt Nam.

Từ đó, Sea và OpenAI đã hợp tác triển khai cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon trên phạm vi khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tiếp nối thành công tại hai chặng Singapore và Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam chính thức trở thành điểm đến thứ ba của sân chơi công nghệ quy mô khu vực này.

Sự kiện mở ra cơ hội để cộng đồng công nghệ trong nước trực tiếp trải nghiệm những công cụ AI tiên tiến như Codex và mô hình GPT-6 Astra mới nhất, kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và đưa kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tế.

Kết nối nhân lực AI Việt với chuyên gia công nghệ quốc tế

Ngay khi ra mắt, "Sea x OpenAI Codex Hackathon" đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Bên cạnh Tp.Hồ Chí Minh (địa điểm tổ chức cuộc thi), chương trình còn nhận được sự hưởng ứng và đăng ký từ cộng đồng nhân lực AI tại Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.

Đến hiện tại, cuộc thi ghi nhận được sự đa dạng về độ tuổi, chuyên môn lẫn kinh nghiệm của tệp thí sinh tham gia. Từ các chuyên gia, kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu đang làm việc tại các tập đoàn công nghệ và các công ty start-up, cho đến các bạn sinh viên năng động đến từ nhiều trường đại học lớn trên toàn quốc.

Bên cạnh việc phát triển các dự án AI, hackathon của Sea và OpenAI còn tạo cơ hội để thí sinh gặp gỡ, trao đổi với những chuyên gia hàng đầu. Hội đồng giám khảo tại Việt Nam có sự tham gia của ông Sidharth Sharma - Giám đốc phụ trách Go-to-Market khu vực ASEAN tại OpenAI, ông Lee Chon Cheng - Giám đốc Văn phòng điều hành tại Tập đoàn Sea, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành tại Shopee Việt Nam, và ông Kyle Trần - Giám đốc Sản phẩm tại Shopee Việt Nam.

Dàn chuyên gia hàng đầu từ đồng hành với vai trò giám khảo và cố vấn cho các thí sinh.

Biến ý tưởng thành các giải pháp AI thực tiễn

Tham gia "Sea x OpenAI Codex Hackathon", các nhóm từ 3 đến 4 thành viên sẽ cùng nhau phát triển các dự án công nghệ, khám phá cách ứng dụng AI để giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trải nghiệm "thực chiến" cùng những công cụ AI thế hệ mới như Codex hay GPT-6 Astra chính là chìa khóa giúp thí sinh tối ưu hóa quy trình thử nghiệm, rút ngắn thời gian phát triển và gia tăng tối đa tính ứng dụng cho các dự án.

Bên cạnh cơ hội được cọ xát thực tế, giải đấu còn mang đến các giải thưởng dưới hình thức tín dụng API (API credit) của OpenAI với giá trị quy đổi tương đương 30.000 USD, 15.000 USD và 5.000 USD lần lượt cho giải Nhất, Nhì và Ba. Đặc biệt, toàn bộ thành viên thuộc 5 đội đứng đầu đều sẽ nhận được gói đăng ký ChatGPT Pro với thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm.

Cơ cấu giải thưởng dành cho các đội có thành tích nổi bật tại Sea x OpenAI Codex Hackathon.

Càng gần đến "giờ G", sức nóng từ cuộc thi càng lan tỏa mạnh mẽ. Trên kênh thông tin chính thức của chương trình, các hội nhóm sinh viên và nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ, thông tin về cuộc thi được chia sẻ và tương tác sôi nổi. Nhiều người cũng đang tích cực tìm kiếm các đồng đội có chuyên môn phù hợp để cùng tham gia.

Cộng đồng công nghệ Việt hào hứng trước cơ hội cọ xát tại sân chơi AI quy mô khu vực.

Cổng đăng ký "Sea x OpenAI Codex Hackathon" sẽ chính thức khép lại vào lúc 23:59 ngày 26.09.2026. Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để bạn tìm kiếm đồng đội và ghi danh tại cuộc thi. Chi tiết truy cập ngay https://codexhackathon.sea.com/