VinaSources củng cố hệ sinh thái sản xuất Việt Nam, kết nối nhà mua hàng quốc tế

‏Chuyển đổi số cần đi cùng với nguồn cung thực chất‏

‏Sự phát triển của các nền tảng số đang giúp hoạt động xúc tiến thương mại vượt qua giới hạn địa lý. Doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế nhanh hơn, trong khi nhà mua hàng quốc tế có thể tìm kiếm hàng nghìn nhà cung cấp tại nhiều quốc gia chỉ trong thời gian ngắn.‏

‏Tuy nhiên, trong hoạt động tìm kiếm và lựa chọn nguồn cung, việc nhà mua hàng quốc tế tìm thấy thông tin doanh nghiệp trực tuyến không đồng nghĩa với việc họ đã lựa chọn được đối tác phù hợp. Trước khi đưa ra quyết định, nhà mua hàng quốc tế thường cần xác minh nhiều yếu tố như năng lực sản xuất, sản lượng tối thiểu có thể đáp ứng, công suất tối đa, thời gian giao hàng, chứng nhận, khả năng gia công theo yêu cầu hoặc thiết kế riêng, quy trình kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường mục tiêu.

‏‏Chính vì vậy, bài toán của tìm kiếm nguồn cung ứng hiện đại không còn nằm ở số lượng doanh nghiệp xuất hiện trên nền tảng, mà ở chất lượng và chiều sâu của dữ liệu nguồn cung. Đây cũng là hướng VinaSources‏ lựa chọn khi phát triển hệ sinh thái của mình: không chỉ xây dựng danh mục nhà cung cấp, mà từng bước hình thành một mạng lưới trong đó năng lực của từng đơn vị có thể được đối chiếu với yêu cầu thực tế từ thị trường quốc tế.‏

‏Tăng cường liên kết với các hiệp hội và hệ thống hợp tác xã‏

‏Thay vì chỉ tìm kiếm nhà cung cấp kết nối họ với nhà mua hàng quốc tế dựa trên dữ liệu công khai hoặc các nền tảng thương mại điện tử, VinaSources chủ động xây dựng mối quan hệ với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và hệ thống Liên minh Hợp tác xã tại Việt Nam. ‏

‏Nhiều hợp tác xã sở hữu thế mạnh về nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, tre, mây, cói, gỗ, dệt thủ công và các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Đây là những nhóm sản phẩm có khả năng tạo ra sự khác biệt cho Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa một sản phẩm địa phương tốt và một sản phẩm có thể tham gia thị trường quốc tế vẫn còn khá lớn.‏

‏Thông qua việc tăng cường kết nối với Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức hỗ trợ kinh tế hợp tác, VinaSources kỳ vọng có thể tiếp cận sâu hơn tới những nguồn cung này, đồng thời hỗ trợ các đơn vị từng bước nhận diện những tiêu chí cần hoàn thiện để phù hợp hơn với yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế bởi ngoài chất lượng sản phẩm, nhà mua hàng còn quan tâm tới khả năng đảm bảo sản lượng, tính ổn định của nguồn cung, tiêu chuẩn chất lượng, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, điều kiện thương mại và năng lực giao tiếp trong quá trình thực hiện đơn hàng.‏

‏Đây cũng là cách để chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đi xa hơn việc số hóa danh mục sản phẩm. Mục tiêu cuối cùng cần hướng tới là biến những dữ liệu đó thành cơ hội thương mại thực tế.‏

‏Từ nhu cầu của nhà mua hàng quốc tế đến năng lực của nhà sản xuất‏

‏Một điểm quan trọng trong mô hình của VinaSources là bắt đầu từ nhu cầu thực tế của thị trường. Khi tiếp nhận một yêu cầu tìm kiếm nguồn cung ứng từ nhà mua hàng quốc tế, các thông tin về sản phẩm, thông số kỹ thuật, số lượng, thị trường tiêu thụ, mức giá mục tiêu, chứng nhận, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được làm rõ trước khi tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp. Từ những dữ liệu đó, VinaSources có thể đối chiếu với năng lực của các nhà cung cấp trong mạng lưới để xác định những doanh nghiệp phù hợp hơn.‏

‏Ở chiều ngược lại, quá trình này cũng giúp nhà sản xuất Việt Nam hiểu rõ hơn yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm và năng lực sản xuất tốt nhưng chưa chuẩn hóa đầy đủ các thông tin cần thiết như số lượng đặt hàng tối thiểu, công suất cung ứng, thời gian giao hàng, thông số kỹ thuật, kiểm nghiệm, chứng nhận, quy cách đóng gói, kiểm soát chất lượng, điều kiện giao hàng và thanh toán. Vì vậy, VinaSources không chỉ kết nối hai bên mà còn hỗ trợ nhà cung cấp hoàn thiện thông tin thương mại, nâng cao mức độ sẵn sàng khi làm việc với thị trường quốc tế.‏

‏Kết hợp công nghệ với mạng lưới sản xuất thực tế‏

‏Theo VinaSources, công nghệ có thể giúp quá trình tìm kiếm nguồn cung ứng nhanh hơn, nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc xây dựng niềm tin và xác minh năng lực thực tế.‏

‏Nhà mua hàng quốc tế có thể tìm thấy hàng nghìn nhà cung cấp qua các nền tảng trực tuyến, nhưng một quyết định mua hàng B2B vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng xác minh doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm mẫu, năng lực sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, giao tiếp, thời gian giao hàng và khả năng xử lý các vấn đề phát sinh.‏

‏Do đó, VinaSources định hướng phát triển theo mô hình kết hợp giữa dữ liệu số, quy trình tìm kiếm nguồn cung và mạng lưới kết nối trực tiếp tại Việt Nam. Công nghệ được sử dụng để tổ chức dữ liệu, phân loại nhà cung cấp, quản lý yêu cầu tìm kiếm nguồn cung và rút ngắn quá trình đối chiếu giữa nhu cầu của nhà mua hàng quốc tế với năng lực sản xuất.‏

‏Trong khi đó, các mối liên kết với hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ sinh thái sản xuất trong nước giúp tạo ra nền tảng nguồn cung có chiều sâu và độ tin cậy cao hơn.‏

‏Hướng tới một mạng lưới nguồn cung Việt Nam sẵn sàng cho thị trường quốc tế‏

‏Trong thời gian tới, VinaSources tiếp tục định hướng mở rộng quan hệ với các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, tổ chức xúc tiến thương mại và hệ thống hợp tác xã tại nhiều địa phương.‏

‏Mục tiêu không chỉ là mở rộng số lượng nhà cung cấp trong mạng lưới. Quan trọng hơn là từng bước chuẩn hóa dữ liệu về năng lực sản xuất, danh mục sản phẩm, số lượng đặt hàng tối thiểu, công suất cung ứng, chứng nhận, thị trường xuất khẩu, khả năng gia công và phát triển sản phẩm theo yêu cầu, cùng những thông tin thiết yếu mà nhà mua hàng quốc tế cần để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.‏

‏Khi dữ liệu nhu cầu quốc tế được kết nối với một mạng lưới nguồn cung trong nước có tổ chức, hoạt động xúc tiến thương mại có thể trở nên chính xác và thực chất hơn. Ở chiều ngược lại, thông tin từ nhà mua hàng quốc tế cũng trở thành nguồn dữ liệu để doanh nghiệp Việt Nam hiểu thị trường tốt hơn và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.‏

‏Thông qua việc kết hợp hai yếu tố này, VinaSources hướng tới góp phần đưa ngày càng nhiều nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận trực tiếp hơn với nhu cầu của thị trường quốc tế, từng bước củng cố hình ảnh Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa, mà còn là một nguồn cung được nhà mua hàng quốc tế chủ động tìm kiếm và lựa chọn.‏