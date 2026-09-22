Long Châu - Mạng lưới kết nối chiến lược của các thương hiệu chăm sóc sức khỏe Úc tại Việt Nam

Buổi làm việc có sự tham dự của: Ông Joel Smouha - Tham tán Thương mại & Đầu tư, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade); bà Heidi Roscher - Giám đốc Dịch vụ Doanh nghiệp Hiệp hội Dược phẩm Bổ trợ Australia (CMA), đại diện từ 8 thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ Úc; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Cuộc gặp gỡ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền chặt trong lĩnh vực y tế Việt - Úc mà còn mở ra triển vọng mới, hướng đến mục tiêu mở rộng tiếp cận những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống bán lẻ dược phẩm trong kết nối thương hiệu quốc tế với thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Austrade, Hiệp hội Dược phẩm Bổ trợ Australia, Long Châu và các đơn vị đã cùng trao đổi về xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, nhu cầu đối với thực phẩm chức năng và khả năng kết nối hệ thống phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng vào năm 2021, tại Việt Nam, tỷ lệ người sử dụng thực phẩm chức năng (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường…) đã lên đến hơn 80% dân số.

Ông Joel Smouha - Tham tán Thương mại & Đầu tư, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (bên trái) thảo luận cùng ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu (bên phải).

Các chuyên gia phân tích, sự gia tăng nhu cầu gắn với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm. Thay vì chỉ tìm kiếm giải pháp khi có vấn đề sức khỏe phát sinh, người dân chú trọng hơn đến phòng ngừa, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung các dưỡng chất cần thiết để nâng cao thể chất và duy trì chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số, mức thu nhập và khả năng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ngày càng được cải thiện… được cho là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu dự phòng, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Cùng với dư địa tăng trưởng, thị trường thực phẩm bổ sung tại Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm. Đặc biệt, với nhóm sản phẩm sức khỏe, người tiêu dùng còn có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn về thành phần, tiêu chuẩn sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và đơn vị phân phối.

Đại diện cơ quan thương mại Úc cho rằng, với những thương hiệu có lợi thế nền tảng lâu năm, chú trọng các tiêu chuẩn về chất lượng như: Nature's Way, Blackmores, Swisse, Gnosis by Lesaffre, Witsbb, Life Space Group, Lipa Pharmaceuticals, Longevity Life Sciences, PharmaCare… đây là tiềm năng rất lớn. Thời gian qua, các thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bổ trợ Úc cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó xác định Việt Nam là thị trường quan trọng.

Đặc biệt, trong bối cảnh đó, hệ thống bán lẻ dược phẩm đóng vai trò nền tảng chiến lược để kết nối các thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc tế với thị trường và người tiêu dùng nội địa. Ở Việt Nam, Long Châu sở hữu lợi thế về độ phủ, nguồn lực chuyên môn và nền tảng công nghệ. Với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, gần 240 trung tâm tiêm chủng "gần dân, sát dân", phủ rộng khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế cộng đồng và nền tảng công nghệ hiện đại, hiện đơn vị đang phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số cả nước.

Phát huy nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng khắp, Long Châu kết nối các thương hiệu quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người Việt.

Đại diện Long Châu cho biết, trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh, hệ thống xác định "tính minh bạch" và "sự an toàn" được xác định là tôn chỉ hàng đầu trong mọi hoạt động. Theo đó, Long Châu tiên phong hợp tác chiến lược cùng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế); xây dựng "liên minh minh bạch" giúp người dân có thể an tâm tiếp cận các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc và được kiểm chứng chất lượng. Trong thực tiễn triển khai, đơn vị luôn tuân thủ nguyên tắc "đúng thuốc, đúng lúc, đúng nơi, đúng người" khi tư vấn, hỗ trợ khách hàng.

Song song, Long Châu đẩy mạnh hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp y tế thế hệ mới, chất lượng, công bằng cho người dân. Đây là những bước đi nhất quán, hướng đến bảo vệ người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hóa thị trường dược phẩm tại Việt Nam.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu bày tỏ niềm vinh dự khi đón tiếp đoàn đại biểu Úc và có cơ hội trực tiếp trao đổi, chia sẻ về định hướng phát triển, chiến lược mở rộng kết nối trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giữa hai thị trường.

Ông nhấn mạnh: "Tại Long Châu, chúng tôi luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động. Với mạng lưới rộng khắp, khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện, chúng tôi nỗ lực tiếp tục trở thành nền tảng kết nối quan trọng, giúp các thương hiệu quốc tế mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho người Việt thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng và minh bạch về nguồn gốc."

Chuyến thăm và làm việc góp phần mở rộng kết nối giữa các thương hiệu chăm sóc sức khỏe Úc và thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Long Châu.

Bên cạnh chia sẻ về tiềm năng, phương hướng phát triển thị trường thực phẩm bổ sung tại Việt Nam, trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, các bên còn thảo luận về những sáng kiến nâng cao năng lực cho dược sĩ, gia tăng nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân và mở rộng các chương trình vì cộng đồng. Đồng thời, các đơn vị cũng trao đổi về các kiến thức y khoa và bệnh học cũng như các phương án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế.

Hướng đến mục tiêu chung chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, trong thời gian tới, Long Châu và Austrade, Hiệp hội Dược phẩm Bổ trợ Australia và các doanh nghiệp dược phẩm sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác, chung tay phát triển hệ sinh thái y tế bền vững, góp phần đưa những tiến bộ y khoa trên thế giới đến gần hơn với người Việt thông qua hệ thống nhà thuốc cộng đồng. Sự kết hợp giữa các giải pháp chăm sóc đột phá, tiên tiến của Úc và mạng lưới rộng khắp, nguồn lực mạnh mẽ của Long Châu hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn đột phá trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Được biết, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) là cơ quan chính phủ của Úc có nhiệm vụ thúc đẩy thương mại quốc tế và đầu tư, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Úc mở rộng và phát triển thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Austrade cũng giúp các doanh nghiệp tiếp cận cơ hội thị trường, kết nối với các đối tác, qua đó góp phần tăng cường hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

Hiệp hội Dược phẩm Bổ trợ Australia (CMA) là tổ chức đại diện cho ngành dược phẩm bổ trợ tại Australia, đóng vai trò kết nối giữa doanh nghiệp trong ngành với các cơ quan quản lý, đối tác và thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và tính minh bạch trong lĩnh vực dược phẩm bổ trợ.