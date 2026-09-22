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2 con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán thành công 25 triệu cổ phiếu PNJ

| | Doanh nghiệp

2 con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán thành công 25 triệu cổ phiếu PNJ

Trước bà Hà, một người con gái khác của Chủ tịch PNJ là bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán xong 7 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ. Như vậy, hai người con của bà Dung đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ.

Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trong thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Hà nắm giữ giảm từ gần 18,4 triệu xuống còn 399.999 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tại PNJ theo đó giảm từ 3,59% xuống 0,08%.

Ước tính theo giá đóng cửa ngày 18/9 là 36.750 đồng/cổ phiếu, lô cổ phiếu trên có giá trị khoảng 661,5 tỷ đồng. 

Trước bà Hà, một người con gái khác của Chủ tịch PNJ là bà Trần Phương Ngọc Thảo đã bán xong 7 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ. Như vậy, hai người con của bà Dung đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ.

Theo nội dung đăng ký giao dịch, việc bán cổ phiếu nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay. HĐQT công ty trước đó đã thông qua chủ trương vay vốn từ Chủ tịch HĐQT với tổng hạn mức không vượt quá 5% tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất.

Khoản vay dự kiến được giải ngân thành nhiều đợt theo nhu cầu của PNJ, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tổng giám đốc sẽ quyết định lãi suất tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương. PNJ dự kiến dùng vốn vay để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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