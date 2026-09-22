Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Danh sách người bị hại đính kèm thông báo bao gồm 1.185 người với tổng giá trị đầu tư là 1.251 tỷ đồng (bao gồm cả nộp mới và tái ký), số tiền đã nhận là 282,7 tỷ đồng và số tiền còn lại (cả gốc và lãi) là hơn 968 tỷ đồng.

Trước đó, giữa tháng 12/2025, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Liên quan vụ án, bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". 26 bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.