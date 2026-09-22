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Kế toán trưởng một hãng sữa Việt bất ngờ muốn bán gần 1/4 vốn điều lệ công ty

| | Doanh nghiệp

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lượng lớn cổ phiếu HNM dịch chuyển giữa hai lãnh đạo.

Ông Phạm Tùng Lâm, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk, mã chứng khoán: HNM), vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HNM nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trước giao dịch, ông Lâm đang sở hữu 10,43 triệu cổ phiếu, tương đương 23,48% vốn công ty. Nếu bán hết lượng đăng ký, số cổ phiếu còn lại của ông sẽ giảm xuống 425.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,96% vốn.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 21/09/2026 đến ngày 20/10/2026.

Trong khi đó, bà Đào Bích Thủy, Trưởng Ban kiểm soát Hanoimilk, đăng ký mua đúng 10 triệu cổ phiếu HNM. Bà Thủy hiện không nắm giữ cổ phiếu công ty và giao dịch được đăng ký với mục đích đầu tư, dự kiến diễn ra từ ngày 18/09/2026 đến ngày 16/10/2026, cũng theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, bà Thủy sẽ sở hữu 10 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 22,52% vốn Hanoimilk.

Hanoimilk có 44,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, do đó, 2 lãnh đạo này của Hanoimilk sẽ sang tay lượng cổ phiếu gần bằng 1/4 vốn điều lệ của doanh nghiệp.﻿

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu lượng lớn cổ phiếu HNM dịch chuyển giữa hai lãnh đạo này.

Ngày 23/06/2026, bà Đào Bích Thủy đã bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu HNM đang nắm giữ, trong khi, ông Phạm Tùng Lâm mua đúng 10 triệu cổ phiếu.

Trước đó, ngày 21/04/2026, ông Lâm bán 8 triệu cổ phiếu, cùng ngày, bà Đào Bích Thủy cũng mua 8 vào triệu cổ phiếu.

Trong tháng 1/2026, ông Lâm mua 8 triệu cổ phiếu, bà Thủy mua 2 triệu cổ phỉếu, bên bán ra là bà Hà Phương Thảo, con gái của Chủ tịch HĐQT Hà Quang Tuấn bán 10 triệu cổ phiếu.﻿

Xa hơn, ngày 06/05/2025, ông Hà Quang Tuấn bán 10 triệu cổ phiếu, cùng ngày, bà Hà Phương Thảo mua 10 triệu cổ phiếu.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Hanoimilk ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 385 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 11,6 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngọc Điệp

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