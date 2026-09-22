Hãng bay của Sun Group nhận tàu bay thân rộng đầu tiên, tăng tốc đại dự án 58.000 tỷ trước APEC 2027

Đầu tư hàng nghìn tỷ nâng cấp nhà ga T1 Cảng HKQT Phú Quốc song song với đầu tư mới nhà ga T2, hướng tới chuẩn chất lượng dịch vụ 5 sao phục vụ APEC 2027

Trong tổng thể chương trình chuẩn bị cho APEC 2027, hạ tầng hàng không tại Phú Quốc đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của đảo Ngọc. Trọng tâm dài hạn là Nhà ga T2 và các công trình phụ trợ phục vụ hàng không với tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, hiện đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027, hướng tới phục vụ APEC 2027, đồng thời tăng năng lực đón và phục vụ khách quốc tế của Cảng HKQT Phú Quốc.

Trong khi đó, trước tốc độ tăng trưởng mạnh của Phú Quốc trong năm 2026, việc nâng năng lực khai thác tại Nhà ga T1 được triển khai đồng thời để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Sun Group đã đầu tư khoảng 500 tỷ đồng mở rộng và nâng cấp T1, đưa năng lực phục vụ lên khoảng 9 triệu lượt, tăng khoảng 50% so với công suất 6 triệu lượt khách của năm 2025. Đây là bước chuyển tiếp quan trọng trước khi Cảng HKQT Phú Quốc đưa Nhà ga T2 vào khai thác với công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm khi giai đoạn 1 đầu tư hoàn tất.

Theo đó, diện tích sàn Nhà ga T1 được mở rộng từ 39.270 m² lên 49.726 m², tăng hơn 26%. Năng lực phục vụ mặt đất cũng được tăng cường với hệ thống quầy check-in, khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý được mở rộng, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong các giai đoạn cao điểm.

Cùng với việc tăng công suất, Cảng HKQT Phú Quốc được nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm hành khách. Từ ngày 01/01/2026, khi tiếp nhận vận hành Cảng, Sun Group đã triển khai Wi-Fi toàn nhà ga, tăng cường mạng 4G/5G, tối ưu hệ thống thông tin chuyến bay, đưa vào vận hành ETC và ứng dụng sinh trắc học Sun Express với công nghệ nhận diện khuôn mặt. Mô hình Hotel Check-in tại La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort cũng cho phép hành khách của Sun PhuQuoc Airways hoàn tất thủ tục check-in và ký gửi hành lý tại khách sạn trước khi ra sân bay.

Những thay đổi về công suất, công nghệ và dịch vụ đang từng bước hoàn thiện năng lực khai thác của Cảng HKQT Phú Quốc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, trong đó APEC 2027 là một dấu mốc quan trọng.

Sun PhuQuoc Airways đón Airbus A330, mở rộng quy mô, nâng tầm chất lượng

Song song với quá trình đầu tư hạ tầng tại Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đẩy mạnh mở rộng đội bay và mạng đường bay, từng bước tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế.

Ngày 22/9/2026, SPA chính thức tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên, mang số hiệu đăng ký VN-A969, tại Cảng HKQT Phú Quốc. Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch tiếp nhận 8 tàu A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027. Với việc bổ sung dòng tàu thân rộng, quy mô đội bay của hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035.

Với tầm bay lên tới 13.450km, A330 bổ sung năng lực khai thác các đường bay quốc tế dài hơn, mở thêm dư địa để SPA từng bước kết nối Phú Quốc với các thị trường lớn và giàu tiềm năng du lịch như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và xa hơn là một số điểm đến tại châu Âu. Trong cấu trúc đội bay nhiều tầng của SPA, A320/A321 là xương sống của mạng bay nội địa, A321LR mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế tầm trung, trong khi A330 bổ sung năng lực cho các hành trình xa hơn; về dài hạn, Boeing 787-9 Dreamliner sẽ mở ra giai đoạn tiếp theo hướng tới năng lực khai thác liên lục địa.

Không chỉ mở rộng về quy mô, A330 đồng thời nâng chuẩn trải nghiệm trên các hành trình quốc tế dài. A330 được thiết kế với 3 hạng dịch vụ, tổng cộng 247 ghế. Khoang Thương gia gồm 20 ghế bố trí 1-2-1, có khả năng ngả phẳng 180° thành giường nằm; khoang Phổ thông Đặc biệt gồm 21 ghế với khoảng cách hàng ghế lên tới 38 inch; khoang Phổ thông gồm 206 ghế, bố trí 2-4-2 với khoảng cách từ 31-34 inch. Cả ba khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi trên không.

Nội thất của A330 được thiết kế tinh tế với bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên Phú Quốc, kết hợp các chất liệu cao cấp đến từ Thụy Sĩ mang đến cảm giác thư thái trong suốt hành trình. Khoang Thương gia sử dụng vải bọc ghế fabric đẳng cấp, với sắc nâu đỏ gợi liên tưởng đến màu đất đặc trưng của Phú Quốc. Khi ghế ngả phẳng thành giường nằm, gam màu trầm cùng thiết kế không gian tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Tại khoang Phổ thông Đặc biệt và Phổ thông, tông màu cát ấm trên chất liệu da bò nguyên tấm cao cấp mang đến cảm giác êm ái và tinh tế.

Suất ăn, hệ thống giải trí cùng hương thơm La Festa tiếp tục được tích hợp trên tàu bay, mở rộng trải nghiệm "Resort in the Sky" của SPA trên những hành trình quốc tế dài hơn. Trong lộ trình nâng tầm dịch vụ, SPA sẽ từng bước đưa tinh hoa ẩm thực chuẩn Michelin lên đội tàu thân rộng, bắt đầu từ khoang Thương gia.

Cũng trong tháng 9/2026, tại World Airline Awards 2026 của Skytrax, Sun PhuQuoc Airways được vinh danh là Best Leisure Airline in Asia, xếp thứ 99 tại World’s Top 100 Airlines và thứ 5 tại World’s Most Improved Airlines. Những ghi nhận này là kết quả bước đầu cho chiến lược đầu tư phát triển một hãng hàng không nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao của Sun Group, đồng thời cho thấy những nỗ lực mở rộng kết nối, hoàn thiện trải nghiệm, góp phần đưa Phú Quốc đến gần hơn với các thị trường quốc tế. Cùng với hạ tầng hàng không và hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mạng bay của SPA góp thêm một kênh kết nối du khách với Phú Quốc, qua đó góp phần vào quá trình phát triển điểm đến trong giai đoạn mới.