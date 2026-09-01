Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây một hòn đảo rộng 900 ha, gần gấp đôi Dubai Sports City: Tổ chức những giải golf hàng đầu châu lục

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes đang phát triển một phân khu mang tên Đảo Tinh Hoa Thể Thao với quy mô khoảng 900 ha.

Đảo Tinh Hoa Thể Thao là phân khu VIP của đại đô thị hơn 6.200 ha đang được triển khai tại Quảng Ninh.

Theo thông tin giới thiệu về dự án, Đảo Tinh Hoa Thể Thao được định hướng phát triển xoay quanh thể thao, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, với hệ thống sân golf, các cụm sân thể thao và không gian cảnh quan. Những căn biệt thự đơn lập Vinhomes Hạ Long Xanh tại đây nằm trọn trong không gian của công viên golf.

Ảnh minh họa

Một trong những hạng mục quan trọng tại phân khu là hệ thống sân golf. Đảo Tinh Hoa Thể Thao được quy hoạch với 9 sân golf, nằm trong tổ hợp 12 sân golf của toàn dự án.

Ngoài hệ thống sân golf, Đảo Tinh Hoa Thể Thao còn có Quận Thể thao Sports District rộng khoảng 13,3 ha.

Khu vực này được quy hoạch với hơn 50 sân tập và sân thi đấu dành cho nhiều môn thể thao như bóng đá, pickleball, cầu lông, bóng rổ và padel.

Ảnh minh họa

Đảo Tinh hoa Thể thao được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tổ chức những giải golf hàng đầu châu lục, như Asian Tour hay DP World Tour. Không chỉ vậy, Vinhomes còn nâng tầm bộ môn golf thành một hệ sinh thái chuyên nghiệp với Học viện golf PGA tiêu chuẩn quốc tế.

So sánh với các đô thị thể thao lừng lẫy thế giới, Đảo Tinh hoa Thể thao tại Vinhomes Global Gate Hạ Long đang sở hữu quy mô lớn hơn Sydney Olympic Park (Úc) - đô thị được thành lập để chào đón Thế vận hội Mùa hè năm 2000 chỉ rộng 640ha. Doha Sports City (Qatar) phục vụ cho Asian Games năm 2006 cũng chỉ rộng 250ha. Dubai Sports City xa hoa bậc nhất UAE cũng dừng lại ở con số 460ha.

Trong khi đó, toàn bộ siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô lên tới hơn 6.200ha và chỉ riêng Đảo Tinh hoa Thể thao 900ha đã rộng gấp 2 - 3 lần các đô thị thể thao quốc tế kể trên.

Đảo Tinh Hoa Thể Thao là một phần của Vinhomes Global Gate Hạ Long, dự án trước đây được biết đến với tên Hạ Long Xanh.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được khởi công ngày 19/12/2025. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, sau điều chỉnh, dự án có diện tích gần 6.200 ha và tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Đây cũng là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất mà hệ sinh thái Vingroup triển khai từ trước đến nay.

Theo thông tin giới thiệu dự án, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch để đáp ứng quy mô dân số khoảng 380.000 người.

Ngoài Đảo Tinh Hoa Thể Thao, dự án còn có nhiều phân khu khác như Vịnh Thiên Đường, Vịnh Lễ Hội, Vịnh Năng Lượng Xanh, Đảo Kỳ Quan, Đảo Thượng Lưu Xanh, Đảo Pha Lê, Đảo New Horizon và Đảo Kim Cương.