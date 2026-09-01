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Chân dung người Việt SN 1983 là Tân TGĐ FPT Online, từng làm CEO Lenovo ở tuổi 24

| | Doanh nghiệp

Ông Trần Hải Linh sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và công nghệ số.

Tập đoàn FPT vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hải Linh, Tổng Giám đốc Sendo, giữ chức Tổng Giám đốc FPT Online, thay ông Ngô Mạnh Cường.

Ông Trần Hải Linh sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và công nghệ số.

Ông Trần Hải Linh. 

Trước khi gia nhập FPT, ông Linh từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam khi mới 24 tuổi.

Tại FPT, ông từng giữ chức Giám đốc Kinh doanh FPT Online, sau đó tham gia xây dựng và trực tiếp điều hành dự án thương mại điện tử Sendo. Ông cũng là người gắn bó với quá trình phát triển của nền tảng này trong nhiều năm.

Cùng với việc bổ nhiệm ông Trần Hải Linh, FPT cũng điều chuyển ông Ngô Mạnh Cường, nguyên Tổng Giám đốc FPT Online, sang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud.

Ông Ngô Mạnh Cường.

Ông Ngô Mạnh Cường sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong thời gian điều hành FPT Online, ông tập trung phát triển hoạt động quảng cáo trực tuyến với hai thương hiệu eClick và Smart Ads, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao đánh dấu bước chuyển giao trong bộ máy điều hành FPT Online, đồng thời bổ sung nhân sự lãnh đạo cho FPT Smart Cloud, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo thuộc hệ sinh thái FPT.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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