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Từ tháng 10, người hưởng có thêm phương thức nhận lương hưu qua VNeID

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) có thêm một phương thức nhận tiền thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Quy định mới mở rộng lựa chọn cho người thụ hưởng, đồng thời thúc đẩy số hóa hoạt động chi trả các chế độ an sinh xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, hiện lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân và tiền mặt. Đối với hình thức nhận lương hưu qua tài khoản bắt đầu từ ngày 1 và 2 đầu tháng. Trong đó, 21 tỉnh, thành: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng.

13 tỉnh, thành chi trả vào ngày mùng 2 hàng tháng, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đồng Tháp.

Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với bưu điện tỉnh theo địa bàn phụ trách tổ chức chi trả theo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đã thống nhất giữa BHXH và bưu điện.

Ngoài 2 hình thức chi trả trên, BHXH Việt Nam cho biết từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và bổ sung cơ chế chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Căn cứ Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 9 Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được phép chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID của người thụ hưởng.

Hướng dẫn người hưởng lương hưu cài VssID. Ảnh: L.H

Trong đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người hưởng tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để tiếp nhận tiền hưu trí, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội theo quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Như vậy, từ 28/9, người hưởng có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và liên kết phương thức nhận tiền. Khi thực hiện chi trả theo phương thức này, tiền không nằm trong ứng dụng VNeID mà được chuyển đến tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động đã được tích hợp.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, hoặc chưa có văn bản ủy quyền nhận thay, vẫn tiếp tục được chi trả lương hưu, trợ cấp theo hình thức truyền thống hiện hành, không bị gián đoạn quyền lợi.

Theo Khanh Lê

Đại Đoàn kết

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