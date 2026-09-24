Mức hưởng và cơ chế tích lũy từ Bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bên cạnh khoản lương hưu cơ bản hiện nay, người lao động vừa có thêm một kênh tích lũy hoàn toàn mới để chủ động gia tăng nguồn thu nhập khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nhằm cụ thể hóa Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Nghị định số 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung đã chính thức được ban hành. Chính sách ra đời nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mức hưu trí cơ bản và nhu cầu chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người cao tuổi.

Điểm cốt lõi của chính sách này là vận hành theo nguyên tắc linh hoạt và tự nguyện, dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mỗi người tham gia sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân riêng biệt, được quản lý và đầu tư minh bạch theo cơ chế thị trường để gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Để bảo vệ tối đa quyền tự do lựa chọn, pháp luật quy định rõ việc tham gia hưu trí bổ sung không được gắn với điều kiện tuyển dụng, ký kết hợp đồng hay dùng làm tiêu chí đánh giá thi đua. Điều này giúp ngăn ngừa rủi ro ép buộc trá hình, tạo môi trường tích lũy công bằng cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Việc chủ động tích lũy từ sớm không chỉ mang lại sự an tâm tài chính cho từng cá nhân, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng và bền vững.