Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức hưởng và cơ chế tích lũy từ Bảo hiểm hưu trí bổ sung

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Được thiết kế trên nguyên tắc tự nguyện và linh hoạt thông qua tài khoản hưu trí cá nhân, đây được xem là tầng tích lũy quan trọng giúp người lao động chủ động tài chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao phúc lợi và góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng bền vững.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bên cạnh khoản lương hưu cơ bản hiện nay, người lao động vừa có thêm một kênh tích lũy hoàn toàn mới để chủ động gia tăng nguồn thu nhập khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nhằm cụ thể hóa Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Nghị định số 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung đã chính thức được ban hành. Chính sách ra đời nhằm thu hẹp khoảng cách giữa mức hưu trí cơ bản và nhu cầu chi tiêu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người cao tuổi.

Điểm cốt lõi của chính sách này là vận hành theo nguyên tắc linh hoạt và tự nguyện, dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mỗi người tham gia sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân riêng biệt, được quản lý và đầu tư minh bạch theo cơ chế thị trường để gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Để bảo vệ tối đa quyền tự do lựa chọn, pháp luật quy định rõ việc tham gia hưu trí bổ sung không được gắn với điều kiện tuyển dụng, ký kết hợp đồng hay dùng làm tiêu chí đánh giá thi đua. Điều này giúp ngăn ngừa rủi ro ép buộc trá hình, tạo môi trường tích lũy công bằng cho cả người lao động và doanh nghiệp.

Việc chủ động tích lũy từ sớm không chỉ mang lại sự an tâm tài chính cho từng cá nhân, mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng và bền vững.

Theo Hà Linh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa ra lời mời đặc biệt tại New York, nói về kế hoạch hợp tác với SpaceX, Mastercard và loạt “ông lớn” toàn cầu

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa ra lời mời đặc biệt tại New York, nói về kế hoạch hợp tác với SpaceX, Mastercard và loạt “ông lớn” toàn cầu Nổi bật

Thấy gì từ động thái mới của Highlands Coffee trước thềm IPO? Chuyên gia nói “thương hiệu nổi tiếng” hay “cửa hàng đông khách” không còn đủ để thuyết phục nhà đầu tư!

Thấy gì từ động thái mới của Highlands Coffee trước thềm IPO? Chuyên gia nói “thương hiệu nổi tiếng” hay “cửa hàng đông khách” không còn đủ để thuyết phục nhà đầu tư! Nổi bật

Từ tháng 10, người hưởng có thêm phương thức nhận lương hưu qua VNeID

Từ tháng 10, người hưởng có thêm phương thức nhận lương hưu qua VNeID

15:55 , 24/09/2026
Sáng nay (24/9), Liên danh Đèo Cả chính thức mở cửa trái phía Tây hầm xuyên núi thuộc dự án 24.000 tỷ đồng, quyết đào thông toàn bộ hầm vào tháng 3/2027

Sáng nay (24/9), Liên danh Đèo Cả chính thức mở cửa trái phía Tây hầm xuyên núi thuộc dự án 24.000 tỷ đồng, quyết đào thông toàn bộ hầm vào tháng 3/2027

15:25 , 24/09/2026
Đề xuất đầu tư hơn 550km cao tốc Bắc - Nam bằng 100% vốn nhà đầu tư

Đề xuất đầu tư hơn 550km cao tốc Bắc - Nam bằng 100% vốn nhà đầu tư

15:00 , 24/09/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng tạo đột phá trong công tác cán bộ

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng tạo đột phá trong công tác cán bộ

14:31 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên