Sau một năm thi công, tổ hợp công trình đón APEC 2027 trên đảo Ngọc giờ ra sao?

Tính đến tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Nằm trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m², trên khu đất 5,3 ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.
Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình về đích trước APEC 2027.
Nếu sân bay là cửa ngõ thì tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga với kiến trúc lấy cảm hứng từ nét đặc trưng văn hóa ba miền của Việt Nam.
Tính đến nay, các mũi thi công cầu, hầm và nền đường được triển khai đồng thời và song song bước vào giai đoạn lắp ray. Dự án tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại vào tháng 11/2027.