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Bất ngờ với chiếc túi xách màu đen giấu trong ngôi nhà ở phường Đồng Hới

| | Xã hội

TPO - Kiểm tra tầng 3 ngôi nhà của một đối tượng ở phường Đồng Hới (Quảng Trị), lực lượng công an phát hiện túi xách chứa 13.666 viên nén màu xám. Người này khai cất giấu số viên nén để bán kiếm lời.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chính bị lực lượng chức năng khống chế.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, Công an phường Đồng Hới chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Chính tại tổ dân phố Đồng Phú 3.

Kiểm tra khu vực tầng 3 ngôi nhà nơi Chính ở, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách màu đen chứa 13.666 viên nén màu xám. Bước đầu, Chính khai đây là ma túy dạng “kẹo”, được cất giấu để bán kiếm lời.

Tang vật thu giữ tại nhà của Chính.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Theo Hoàng Nam

Tiền phong

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