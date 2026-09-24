Thông tin quan trọng về đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước vừa chính thức được áp dụng

Ngày 10/8 vừa qua, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thay thế: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo đó, các bước thực hiện thủ tục liên thông Đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT, căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 1/9 như sau:

Ảnh: Cổng thông tin điện tử xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An

Bước 1: Người yêu cầu truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc trên ứng dụng VNeID, lựa chọn dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định.

Thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu liên quan sẽ được tự động điền vào tờ khai điện tử; người đề nghị không phải ký số hồ sơ.

Thông báo hẹn trả kết quả được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 2: Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận thanh toán, bóc tách và chuyển hồ sơ đến Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Tư pháp. Hồ sơ được đồng bộ sang Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử để tiếp nhận và phản hồi trạng thái.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh và hỗ trợ kinh phí khi sinh con (nếu có)

UBND cấp xã giải quyết đăng ký khai sinh trong 24 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không đủ điều kiện, người yêu cầu được thông báo lý do hoặc nội dung cần bổ sung; hồ sơ phải được hoàn thiện trong 07 ngày làm việc, quá hạn sẽ dừng xử lý.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển Giấy khai sinh điện tử đến hệ thống cư trú và Bảo hiểm xã hội để đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT.

Thời gian giải quyết đăng ký thường trú không quá 02 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh, không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử, thông tin xác nhận qua ứng dụng VNeID.

Thời gian giải quyết cấp thẻ BHYT không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ điện tử.

Bước 5: Giải quyết hồ sơ cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi (khi người đại diện hợp pháp có đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ tại bước nộp hồ sơ trực tuyến)

Sau khi hoàn tất đăng ký thường trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ điện tử đến Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước của Bộ Công an để thực hiện cấp thẻ căn cước theo quy định.

Thời gian giải quyết cấp thẻ căn cước không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ điện tử trên hệ thống.