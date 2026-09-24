Vụ con gái nói dối mang thai, 6 người thân bị khởi tố: Gia đình đến xin lỗi, động thái của bệnh viện

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho hay sáng 24/9, đại diện gia đình những người liên quan đến vụ gây rối, livestream, thông tin sai sự thật về bệnh viện tin lời con gái nói dối chuyện mang thai đã tới xin lỗi.

Phía bệnh viện ghi nhận tinh thần cầu thị và lời xin lỗi chân thành từ gia đình. Bệnh viện bày tỏ sự thấu hiểu tâm lý hoang mang, lo lắng cho người thân lúc ốm đau, song cũng mong gia đình và bà con cùng nhìn nhận bệnh viện là nơi cần sự tĩnh lặng để chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện mong mọi người nếu có bất kỳ thắc mắc nào cũng hãy bình tĩnh, tuân thủ nội quy và nhẹ nhàng trao đổi với nhân viên y tế để được giải quyết thấu đáo, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật ngoài ý muốn.

Người nhà của Ánh đến bệnh viện livestream, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. (Ảnh: VTV)

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cũng cho biết đã làm việc và đề nghị cơ quan công an xem xét giảm nhẹ hình thức xử lý để gia đình sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo sức khỏe cho người thân.

Như đã đưa tin, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 6 người về tội gây rối trật tự công cộng.

6 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (47 tuổi), Trần Thị Oanh (43 tuổi), Đặng Văn Hinh (51 tuổi), Trần Xuân Chiến (52 tuổi), Trần Thị Thảo (48 tuổi). Những người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ ở xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) - cô gái đã nói dối chuyện mang thai.

Trong các bị can nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giam Nguyễn Khắc Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo thông tin trên báo VietNamNet, trước đó, Ánh nói với người thân rằng mình mang thai. Đến ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến một bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra nhưng kết quả xác định Ánh không có thai. Lúc này, cô gái lại nói với người thân rằng trước đó một ngày đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái nên Nguyễn Khắc Hồng (bố đẻ của Ánh) đã cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Tại đây, người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook cá nhân livestream sự việc. Khi làm việc với cơ quan công an, Ánh thừa nhận đã nói dối chuyện mang thai.

Báo Tiền Phong cho biết thêm, Công an tỉnh Phú Thọ đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó có nhiều tài khoản có bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.