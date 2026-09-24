Công an điều tra giao dịch của 114 tài khoản ngân hàng: Khởi tố Đặng Trường Giang SN 2006

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang (sinh năm 2006, trú tại phường An Biên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", theo quy định tại Khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, hoạt động phi pháp của Giang bắt đầu manh nha từ khoảng tháng 2/2025 khi đối tượng chủ động tham gia vào các hội, nhóm kín chuyên trao đổi, thu mua tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại đây, Giang đóng vai trò trung gian gom hàng bằng cách tìm kiếm, lôi kéo những người có nhu cầu kiếm tiền nhanh để mở tài khoản thanh toán trực tuyến. Các tài khoản này được kích hoạt bằng số điện thoại do những đối tượng khác trong đường dây chuẩn bị sẵn.

Sau khi người mở hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến và bàn giao toàn bộ thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng số, Giang tiến hành mua gom lại với mức giá rẻ mạt, chỉ từ 80.000 đến 100.000 đồng cho mỗi tài khoản.

Ngay sau khi nắm quyền quản trị các tài khoản ngân hàng rác, Giang lập tức đăng bài rao bán lại trên các hội nhóm trực tuyến với mức giá từ 80.000 đến 150.000 đồng/tài khoản nhằm ăn tiền chênh lệch.

Quá trình đấu tranh phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã làm rõ danh tính của 10 cá nhân trực tiếp mở và bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng khác nhau.

Phương thức thủ đoạn của Giang phản ánh đúng thực trạng tội phạm công nghệ cao hiện nay: triệt để khai thác tính ẩn danh của mạng xã hội để kết nối, dụ dỗ người dân bán thông tin tài chính cá nhân nhằm phục vụ cho mục đích rửa tiền, nhận tiền lừa đảo trực tuyến hoặc các hoạt động chuyển tiền đánh bạc xuyên biên giới.

Để kịp thời ngăn chặn các hậu quả phát sinh, cơ quan điều tra đã gửi văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại liên quan phong tỏa khẩn cấp, dừng mọi giao dịch đối với toàn bộ 114 tài khoản ngân hàng nói trên.

Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp SIM rác, những đối tượng thu mua lại tài khoản từ Giang cũng như làm rõ mục đích sử dụng thực tế của chuỗi tài khoản này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.