Mối quan hệ của Jack và Trường Giang

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất vào ngày 14/9, khi câu chuyện nhắc đến Jack, Trường Giang dành khá nhiều thời gian nói về mối quan hệ giữa hai người. Những chia sẻ này hé lộ thêm nhiều chi tiết trước đó ít được biết tới, từ cách họ duy trì liên lạc, lần Jack chủ động giúp đàn anh làm nhạc cho phim cho tới những lúc cả hai ở bên nhau ngoài công việc.

Theo lời Trường Giang, dù đều sống tại TP.HCM, hai “chú cháu” không phải lúc nào cũng thường xuyên gặp mặt. Có thời điểm Jack còn nhắn cho đàn anh: “Hai chú cháu mình ở TP.HCM mà tưởng ở nước ngoài chú ha. Sát bên mà không gặp được”.

Sau câu nói ấy, cả hai hẹn nhau đi uống cà phê. Ít ai ngờ cuộc gặp tưởng như đơn giản giữa hai người quen biết nhiều năm lại trở thành khởi đầu cho màn hợp tác đáng chú ý trong năm 2026.

Buổi cà phê dẫn tới màn hợp tác đặc biệt

Đầu năm 2026, Trường Giang đang chuẩn bị phần âm nhạc cho bộ phim Nhà ba tôi một phòng. Theo lời nam nghệ sĩ, trước đó anh đã tìm đến ba nhà sản xuất âm nhạc nhưng chưa có phương án phù hợp vì những vấn đề liên quan tới lịch làm việc hoặc bản quyền.

Trong lúc câu chuyện còn chưa có lời giải, Trường Giang gặp Jack uống cà phê. Khi nghe đàn anh chia sẻ khó khăn, Jack chủ động đề nghị giúp làm nhạc.

Trường Giang cho biết anh khi ấy cũng có sự cân nhắc bởi Jack đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn. Nam ca sĩ giải thích việc không biểu diễn không đồng nghĩa với việc không thể sáng tác hay sản xuất âm nhạc. Sau cuộc trao đổi này, Jack chính thức tham gia vào phần âm nhạc của bộ phim.

Đáng chú ý, Trường Giang kể Jack từng đưa ra một đề nghị khá đặc biệt: nam ca sĩ có thể thực hiện phần âm nhạc nhưng để Trường Giang đứng tên, nhằm tránh việc sự xuất hiện của mình ảnh hưởng tới dự án.

Trường Giang thừa nhận ban đầu anh từng nghĩ tới phương án này. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, nam nghệ sĩ quyết định từ chối vì cho rằng người thực hiện công việc phải được ghi nhận đúng vai trò. Cuối cùng, Jack vẫn xuất hiện với tên thật của mình trong phần credit.

Jack tham gia sản xuất và là người thể hiện nhạc phim cho bộ phim Tết 2026 của Trường Giang

Không chỉ đứng phía sau phần âm nhạc, Jack còn xuất hiện tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM ngày 13/2 để chúc mừng Trường Giang. Những hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau trên thảm đỏ khi ấy cho thấy màn hợp tác không đơn thuần dừng lại ở việc Jack gửi một ca khúc cho dự án.

Từ những lần gặp trên gameshow đến cách gọi “chú - con”

Trước khi cùng làm nhạc cho một dự án điện ảnh, Jack và Trường Giang thực tế đã có nhiều năm biết và làm việc cùng nhau.

Cuối năm 2019, khi Jack vẫn hoạt động cùng K-ICM, nam ca sĩ xuất hiện trong tập mở màn mùa 3 của 7 Nụ Cười Xuân. Trường Giang khi ấy là một trong những gương mặt chủ chốt của chương trình. Jack tham gia biểu diễn, chơi các thử thách và có nhiều tương tác với đàn anh trên sân khấu.

Tuy nhiên, khoảng thời gian giúp hai người có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau hơn là năm 2021, khi Jack và Trường Giang cùng góp mặt trong Running Man Vietnam - Chơi là chạy mùa 2. Jack khi đó là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội hình. Khi được hỏi ai là người mình tin tưởng nhất trong dàn cast, nam ca sĩ chọn Trường Giang. Anh cũng tiết lộ thường gọi đàn anh là “chú”, ban đầu xưng “cháu”, sau đó cách xưng hô “chú - con” xuất hiện khá tự nhiên trong những lần tương tác giữa hai người.

Trường Giang và Jack thân thiết khi tham gia Running Man phiên bản Việt

Từ những lần kết hợp trong công việc, mối quan hệ của Jack và Trường Giang dần trở nên thân thiết hơn ngoài đời. Điều này được thể hiện rõ vào thời điểm gia đình Jack có tin buồn - cha anh qua đời.

Trường Giang kể, khi đó anh đang dự một sự kiện tại Phú Yên. Sáng hôm sau, khi nhận được tin nhắn của đàn em, nam nghệ sĩ đặt vé trở lại TP.HCM rồi tiếp tục đi xe xuống Bến Tre.

Tại tang lễ, Trường Giang cho biết hai người đã ôm nhau khóc. Anh động viên Jack rằng bên cạnh mẹ, nam ca sĩ vẫn còn những người sẵn sàng ở bên mình. Trong câu chuyện được kể lại, Trường Giang từng nói với đàn em: “Cứ coi như chú là ba mày đi, cứ yên tâm”. Đây cũng chính là câu chuyện được Trường Giang trực tiếp chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Nhìn lại hành trình công khai của hai người, mối quan hệ giữa Jack và Trường Giang không hình thành từ một dự án duy nhất. Họ gặp nhau trên các chương trình giải trí từ nhiều năm trước, từng có thời gian cùng làm việc trong một gameshow dài tập rồi đến năm 2026 mới thực sự kết hợp trong một sản phẩm sáng tạo.

Cũng chính từ lần hợp tác ấy, những câu chuyện phía sau mới được Trường Giang lần đầu chia sẻ rõ hơn. Từ một đàn em gọi anh là “chú” trên truyền hình, Jack sau nhiều năm đã trở thành người chủ động giúp Trường Giang trong dự án điện ảnh; ngược lại, nam danh hài cũng có mặt bên đàn em vào một trong những thời điểm khó khăn của gia đình. Đó có lẽ cũng là lý do Trường Giang dùng hai chữ “tình nghệ sĩ” khi nói về mối quan hệ giữa họ.