Ngày đặc biệt của người giàu thứ 2 Việt Nam

Sáng 21/9 theo giờ New York, bên trong Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), một hình ảnh xuất hiện nổi bật trên những màn hình điện tử cỡ lớn đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong tà áo dài vàng, bên cạnh dòng chữ: "Welcome Madam Nguyen Thi Phuong Thao and the Vietjet delegation" - chào mừng bà Nguyễn Thị Phương Thảo và đoàn Vietjet.

Bà Phương Thảo, Chủ tịch Sovico và Vietjet, có mặt tại đây để tham dự lễ rung chuông mở phiên giao dịch ngày 21/9. Buổi lễ hôm đó cũng đặc biệt hơn thường lệ. Theo thông tin chính thức từ NYSE, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là người thực hiện nghi thức Opening Bell, trong sự kiện NYSE tổ chức để chào đón các quan chức và khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ nhân khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo đồng loạt xuất hiện trên nhiều màn hình lớn tại NYSE

Sự xuất hiện của bà Thảo tại NYSE không chỉ dừng ở nghi thức mở phiên. Theo Báo Điện tử Chính phủ, nữ doanh nhân đã gặp lãnh đạo sở giao dịch, trao đổi về triển vọng kết nối thị trường vốn Việt Nam - Mỹ, khả năng đưa doanh nghiệp Việt tiếp cận các quỹ đầu tư toàn cầu, cũng như kinh nghiệm về công nghệ giao dịch, quản trị, sản phẩm và tiêu chuẩn niêm yết. Hai bên cũng đề cập khả năng niêm yết song song tại Việt Nam và Mỹ đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện.

Đáng chú ý, đây là lần trở lại NYSE của bà Phương Thảo sau khoảng một năm. Tháng 9/2025, bà từng gặp Chủ tịch NYSE Group Lynn Martin và tham dự nghi thức kết thúc phiên giao dịch tại đây.

Bà Phương Thảo từng cùng đoàn Vietjet tới đây vào khoảng 1 năm trước

Trong lúc hình ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại New York, một diễn biến khác liên quan đến nữ tỷ phú cũng thu hút sự chú ý ở Việt Nam.

Cụ thể, theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes được cập nhật ngày 21/9, tài sản của bà Thảo tăng gần 200 triệu USD trong ngày, lên khoảng 4,2 tỷ USD ở thời điểm ghi nhận.

Với mức này, bà vượt bà Phạm Thu Hương để trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thứ hạng và tài sản trên Forbes là dữ liệu biến động theo diễn biến thị trường nên có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Chuỗi ngày liên tiếp có những dấu mốc đáng chú ý

Thực tế, ngày 21/9 giống như điểm hội tụ của một chuỗi sự kiện diễn ra liên tiếp trong những ngày gần đây.

Ngày 17/9, tại Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam ở TP.HCM, HDBank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026. Đến ngày 19/9, Vietjet - doanh nghiệp do bà Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch HĐQT - cũng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2026.

Tiếp đó, ngày 20/9, bà Phương Thảo xuất hiện trên một chuyến bay Vietjet đặc biệt từ Việt Nam tới New York. Theo Báo Điện tử Chính phủ, chuyến bay đưa khoảng 150 doanh nhân và nghệ sĩ Việt Nam tới thành phố này trong thời điểm diễn ra các hoạt động liên quan Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhóm doanh nhân sang Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy thương mại với các đối tác quốc tế.

Theo Reuters, trong khuôn khổ các hoạt động tại Mỹ những ngày này, Vietjet còn được dự kiến công bố các thỏa thuận thuê thêm 22 máy bay Boeing và Airbus. Trước đó vào tháng 10/2025, hãng đã chính thức chốt đơn đặt mua 100 máy bay Airbus A321neo, nâng tổng số A321neo mà Vietjet đặt hàng lên 280 chiếc. Những đơn hàng quy mô lớn cho thấy kế hoạch mở rộng đội bay đang được triển khai song hành với chiến lược tăng hiện diện trên các đường bay quốc tế.

Nhìn lại chỉ trong vài ngày, từ những dấu mốc của các doanh nghiệp bà đang lãnh đạo, chuyến bay đặc biệt vượt Thái Bình Dương đến hình ảnh nổi bật giữa sàn NYSE, các sự kiện nối tiếp nhau khá sát. Vì vậy có thể nhận định, 21/9 có thể xem là một ngày đặc biệt của bà Nguyễn Thị Phương Thảo: một ngày nằm giữa chuỗi hoạt động quốc tế dày đặc, đồng thời cũng là thời điểm bà trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam theo Forbes.