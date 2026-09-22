Cô gái vay ngân hàng 7 năm để mua ô tô 1,24 tỷ đồng, riêng tiền trả nợ đã tốn 21 triệu/tháng

Mia - Một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với tài khoản @mindfullymia, là cái tên đang khiến cộng đồng mạng tranh luận khi chia sẻ về quyết định mua ô tô của mình. Ở thời điểm mua xe, Mia chẳng có đồng nào nên đã vay ngân hàng 47.000 USD (1,24 tỷ đồng). Mia cho biết khoản vay có kỳ hạn 7 năm. Mỗi tháng, cô phải trả 802 USD (khoảng 21,1 triệu đồng). Tính đến khi hoàn tất khoản vay, tổng số tiền cô bỏ ra cho chiếc xe lên tới khoảng 67.000 USD (khoảng 1,77 tỷ đồng).

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok. Nhiều người cho rằng việc vay tiền trong 7 năm để mua ô tô khiến tổng chi phí bị đội lên đáng kể. Một số bình luận tập trung vào việc Mia cuối cùng phải trả khoảng 67.000 USD (1,77 tỷ đồng) cho một chiếc xe có giá niêm yết khoảng 47.000 USD (1,24 tỷ đồng). Thời hạn vay 84 tháng cũng bị chỉ trích bởi đây là khoảng thời gian khá dài đối với một khoản vay mua ô tô.

Tuy nhiên, đằng sau khoản vay gây tranh cãi này còn có một yếu tố khác: Chiếc ô tô mà Mia lựa chọn thuộc nhóm xe sản xuất với số lượng hạn chế, có nhu cầu cao và thường được bán với mức giá cao hơn giá niêm yết tại nhiều đại lý. Vì vậy, câu chuyện không đơn giản chỉ là một người mua xe mà không quan tâm đến giá cả.

Mia

Mia cho biết tại Florida (Mỹ), việc những chiếc xe này được đại lý niêm yết cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất khoảng 10.000-15.000 USD (263-395 triệu đồng) là điều không hiếm. Trên các diễn đàn dành cho người yêu thích dòng xe này, việc một khách hàng mua được xe thấp hơn giá niêm yết thậm chí còn được xem là trường hợp khá đặc biệt. Có người từng chia sẻ đã mua được mẫu xe đời 2025 với giá thấp hơn MSRP 2.000 USD (khoảng 52,6 triệu đồng), và câu chuyện nhanh chóng nhận được sự chú ý từ những người cùng sở thích.

Trong khi đó, mức giá niêm yết của mẫu xe đời 2026 cũng đã tăng. Giá cơ bản được công bố ở mức 46.895 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng), chưa bao gồm phí giao xe 1.195 USD (khoảng 31,5 triệu đồng), đưa tổng giá lên khoảng 48.090 USD (1,27 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa, ngay cả trước khi tính đến lãi vay, giá mua thực tế đã có thể cao hơn đáng kể so với mức giá mà nhiều người nhìn thấy khi tham khảo trên giấy tờ.

Quay lại khoản vay 7 năm của Mia, cô cho biết việc kéo dài thời hạn vay giúp số tiền phải trả mỗi tháng dễ xoay xở hơn. Bản thân cô cũng biết rõ việc mình phải đối mặt với nguy cơ khoản nợ còn lại cao hơn giá trị thực tế của chiếc xe trong một khoảng thời gian.

Dù vậy, Mia cho rằng khoản thanh toán 802 USD (21,1 triệu đồng) mỗi tháng của cô không hoàn toàn khác biệt so với mức mà nhiều người Mỹ đang chi cho ô tô mới. Theo dữ liệu được LendingTree đăng tải, khoản thanh toán ô tô mới trung bình tại Mỹ vào khoảng 767 USD (20,2 triệu đồng)/tháng. Như vậy, mức 802 USD (21,1 triệu đồng) của Mia chỉ cao hơn khoảng 35 USD (920.000 đồng) mỗi tháng.

Điều này không có nghĩa khoản vay 7 năm là một lựa chọn tiết kiệm. Điểm Mia muốn nhấn mạnh là nếu chỉ nhìn vào con số 802 USD (21,1 triệu đồng) mỗi tháng, khoản thanh toán của cô không quá khác biệt so với mặt bằng chung. Vấn đề nằm ở tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian vay và mức độ phù hợp của khoản chi này với tài chính cá nhân.

Ảnh minh họa

Bên cạnh khoản trả nợ ngân hàng, chi phí sở hữu ô tô cũng là yếu tố cần được tính đến. Người mua không chỉ trả tiền xe mà còn phải chi cho nhiên liệu, bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa, đăng ký và nhiều khoản phát sinh khác trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp một chiếc xe được mua bằng khoản vay dài hạn, những chi phí này tồn tại song song với khoản trả nợ hàng tháng.

Mia cũng đưa ra một lý do khác để bảo vệ quyết định mua xe của mình: Khả năng giữ giá. Theo cô, mẫu xe này có mức độ giữ giá tốt hơn nhiều ô tô thông thường. Vì vậy, nếu sau này bán lại, cô có thể thu hồi được một phần đáng kể số tiền đã bỏ ra, thậm chí có khả năng hòa vốn hoặc lãi được một chút.

Tuy nhiên, giá bán lại trong tương lai không phải điều có thể đảm bảo. Giá xe cũ phụ thuộc vào tình trạng xe, số km đã chạy, nhu cầu thị trường và nhiều yếu tố khác. Vì thế, việc kỳ vọng giá trị bán lại sẽ bù đắp cho chi phí mua xe và tiền lãi vay vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Câu chuyện của Mia cho thấy khi mua ô tô bằng tiền vay, giá niêm yết ban đầu chỉ là một phần của bài toán. Một chiếc xe có giá khoảng 47.000 USD (1,24 tỷ đồng) có thể trở thành khoản chi khoảng 67.000 USD (1,77 tỷ đồng) nếu người mua vay dài hạn với lãi suất nhất định. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào khoản thanh toán hàng tháng, người mua cần tính cả tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian vay, chi phí nuôi xe và khả năng duy trì khoản chi này trong nhiều năm.

Với Mia, cô đã biết mình đang mua một mẫu xe có giá cao và lựa chọn khoản vay 7 năm để sở hữu nó. Việc quyết định có phù hợp hay không phụ thuộc vào khả năng tài chính cũng như mức độ ưu tiên của mỗi người. Nhưng xét riêng về mặt con số, khoản vay 1,2 tỷ đồng kéo dài 7 năm đã khiến chi phí cuối cùng của chiếc ô tô tăng lên đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

(Nguồn: Yahoo!autos)