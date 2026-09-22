Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLB Công an Hà Nội nói lý do Quang Hải không tham gia cùng đội tuyển Việt Nam

| | Lifestyle

Việc Quang Hải không tham gia đợt tập trung này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Ngày 22/9, CLB Công an Hà Nội chính thức thông báo Quang Hải rút khỏi đợt tập trung đội tuyển Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau khi cầu thủ 29 tuổi trải qua kiểm tra thể trạng.

CLB Công an Hà Nội nói lý do Quang Hải không tham gia cùng đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Hà nội FC

Theo đội bóng chủ quản, Quang Hải chưa đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương ở vùng cổ chân. Để hạn chế nguy cơ tái phát, tiền vệ này chủ động xin phép không hội quân cùng đội tuyển trong đợt tập trung lần này.

CLB Công an Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với bộ phận y tế để hỗ trợ Quang Hải trong quá trình hồi phục.

Sự vắng mặt của Quang Hải khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự ngay trong ngày hội quân. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP HCM được triệu tập bổ sung vào đội tuyển.

Đây không phải lần đầu chấn thương khiến Quang Hải lỡ một đợt hội quân của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tháng 10/2025, anh từng không thể tập trung do chưa bình phục chấn thương khớp vai. Trước đó, vấn đề này cũng khiến tiền vệ Hà Nội vắng mặt ở ba trận đấu quốc tế của Công an Hà Nội.

Theo thống kê, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã lập kỷ lục khi có 88 trận đấu khoác áo đội tuyển Việt Nam, bỏ xa kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh (83 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam). Cùng với ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam có ba lần vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Theo Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tiến sĩ vừa trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam từng mơ làm giáo viên, sau này thực hiện thương vụ hơn 5.000 tỷ đồng cho giáo dục

Nữ tiến sĩ vừa trở thành người giàu thứ 2 Việt Nam từng mơ làm giáo viên, sau này thực hiện thương vụ hơn 5.000 tỷ đồng cho giáo dục Nổi bật

Thủ quân Quang Hải bất ngờ thông báo giã từ đội tuyển Việt Nam

Thủ quân Quang Hải bất ngờ thông báo giã từ đội tuyển Việt Nam Nổi bật

Tài sản quý giá của Thiên An

Tài sản quý giá của Thiên An

14:46 , 22/09/2026
Khi công việc, gia đình, mối quan hệ đã có đủ, người bận rộn vẫn đang tìm một thứ khác để cân bằng cuộc sống

Khi công việc, gia đình, mối quan hệ đã có đủ, người bận rộn vẫn đang tìm một thứ khác để cân bằng cuộc sống

14:24 , 22/09/2026
Chỉ trong 2 tháng, 3 sân bay Việt Nam cùng thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón loạt máy bay hạ cánh

Chỉ trong 2 tháng, 3 sân bay Việt Nam cùng thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón loạt máy bay hạ cánh

14:07 , 22/09/2026
Bắt gặp Nhã Phương một mình đi giỗ Tổ sân khấu giữa ồn ào của Trường Giang

Bắt gặp Nhã Phương một mình đi giỗ Tổ sân khấu giữa ồn ào của Trường Giang

13:59 , 22/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên