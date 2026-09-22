CLB Công an Hà Nội nói lý do Quang Hải không tham gia cùng đội tuyển Việt Nam
Việc Quang Hải không tham gia đợt tập trung này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
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Ngày 22/9, CLB Công an Hà Nội chính thức thông báo Quang Hải rút khỏi đợt tập trung đội tuyển Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau khi cầu thủ 29 tuổi trải qua kiểm tra thể trạng.
Theo đội bóng chủ quản, Quang Hải chưa đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương ở vùng cổ chân. Để hạn chế nguy cơ tái phát, tiền vệ này chủ động xin phép không hội quân cùng đội tuyển trong đợt tập trung lần này.
CLB Công an Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với bộ phận y tế để hỗ trợ Quang Hải trong quá trình hồi phục.
Sự vắng mặt của Quang Hải khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh nhân sự ngay trong ngày hội quân. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP HCM được triệu tập bổ sung vào đội tuyển.
Đây không phải lần đầu chấn thương khiến Quang Hải lỡ một đợt hội quân của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tháng 10/2025, anh từng không thể tập trung do chưa bình phục chấn thương khớp vai. Trước đó, vấn đề này cũng khiến tiền vệ Hà Nội vắng mặt ở ba trận đấu quốc tế của Công an Hà Nội.
Theo thống kê, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã lập kỷ lục khi có 88 trận đấu khoác áo đội tuyển Việt Nam, bỏ xa kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh (83 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam). Cùng với ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá Việt Nam có ba lần vô địch bóng đá Đông Nam Á.
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