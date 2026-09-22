Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ miền Tây, sở hữu biệt thự nhà vườn rộng 500m²

Hoàng Bách (SN 1980) là gương mặt đa tài của làng nhạc Việt, vừa có khả năng sáng tác vừa ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Bên cạnh sự nghiệp nhiều dấu ấn, nam nghệ sĩ còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã Đoàn Thanh Thảo - cựu người mẫu quê Đồng Tháp. Vợ chồng Hoàng Bách có 3 người con, từng gây chú ý khi sống trong căn penthouse rộng 300m² tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Thế nhưng thay vì tiếp tục gắn bó với nhịp sống sôi động nơi phố thị, giữa năm 2026, vợ chồng nam nghệ sĩ đã lựa chọn một cuộc sống gần gũi thiên nhiên hơn khi chuyển về căn biệt thự rộng 500m² ở ngoại ô. Cơ ngơi được thiết kế theo phong cách mở, gồm 2 tầng với 6 phòng ngủ cùng một phòng chơi nhạc riêng dành cho Hoàng Bách. Bao quanh biệt thự là những khoảng xanh rộng thoáng với nhiều cây cối và sân vườn, mang đến cảm giác thư thái như đang ở một khu nghỉ dưỡng.

Căn biệt thự của vợ chồng Hoàng Bách gây ấn tượng với vẻ đẹp vừa sang trọng vừa mộc mạc, đậm chất farmhouse. Cơ ngơi được ưu tiên thiết kế theo hướng mở, tận dụng tối đa khoảng xanh và những đường nét mềm mại để tạo cảm giác gần gũi, thư thái. Trong đó, khu vực sân vườn là một trong những điểm nhấn nổi bật với khuôn viên rộng rãi, được bao phủ bởi hàng loạt cây xanh cùng thảm cỏ trải dài, mang đến cảm giác như một khoảng nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Khu vực cổng, cửa nhà và phần mái sử dụng chất liệu gỗ, nổi bật trên nền cây cối xanh mướt nhưng vẫn hài hòa với tổng thể mộc mạc của căn biệt thự. Không gian ngoài trời cũng được gia đình Hoàng Bách tận dụng như một khu vực sinh hoạt và thư giãn riêng, nơi cả nhà có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh hoặc tổ chức những bữa tiệc BBQ quây quần. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc thanh lịch và thiên nhiên rộng mở giúp cơ ngơi mang đúng tinh thần farmhouse: đẹp nhưng không phô trương, sang mà vẫn giữ được nét ấm áp, gần gũi.

Không gian bên trong biệt thự

Không gian bên trong biệt thự tiếp tục giữ thiết kế mở, rộng rãi nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, ấm cúng. Nội thất chủ yếu sử dụng các gam màu trung tính kết hợp cùng chất liệu gỗ, tạo nên tổng thể hài hòa, gần gũi và thư thái. Điểm đặc biệt là hệ cửa kính lớn được vợ chồng Hoàng Bách bố trí xuyên suốt, giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng tràn vào nhà, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng về phía sân vườn xanh mát bên ngoài. Nhờ cách thiết kế này, ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên dường như được xóa nhòa. Chỉ cần ngồi bên trong nhà cũng có thể phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng, ngắm cây cối và tận hưởng cảm giác thư thái. Từ nội thất đến cách bài trí, mọi chi tiết đều được tiết chế vừa đủ, không sa đà vào sự cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn, giúp căn biệt thự giữ trọn vẻ đẹp mộc mạc, tinh tế và sang trọng.

Không gian bếp trong biệt thự được thiết kế với tông trắng nhã nhặn, mang đến cảm giác sạch sẽ, sáng thoáng và hiện đại. Một điểm khá đặc biệt là vợ chồng Hoàng Bách không sử dụng hệ tủ bếp phía trên, nhờ đó khu vực nấu nướng trông thoáng mắt hơn, không tạo cảm giác nặng nề hay bí bách. Thay vào đó, không gian rộng rãi được tận dụng để bố trí khu vực lưu trữ riêng cho các thiết bị gia dụng và đồ dùng nhà bếp, vừa thuận tiện khi sử dụng vừa giữ được sự gọn gàng. Mặt bếp và bàn đảo cũng đồng bộ với tông trắng, góp phần tạo nên tổng thể tinh tế, sạch sẽ. Cách bài trí không cầu kỳ nhưng được tính toán hợp lý, giúp căn bếp vừa đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng của gia đình vừa giữ được vẻ đẹp hài hòa với phong cách chung của biệt thự.

Hình ảnh từ bản phối cảnh cho thấy phòng ngủ trong biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi, thư giãn. Phòng ngủ master nổi bật với gam màu kem chủ đạo, kết hợp cùng nội thất tinh gọn, tạo nên không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng và thư thái. Điểm nhấn của căn phòng là hệ cửa kính lớn mở ra ban công riêng, vừa đón ánh sáng tự nhiên vừa mang đến tầm nhìn thoáng đãng. Trong khi đó, phòng ngủ dành cho khách hoặc người thân ghé thăm được thiết kế khá rộng rãi, bố trí hai giường đôi lớn, đáp ứng nhu cầu lưu trú thoải mái. Có thể thấy dù là không gian riêng tư hay không gian dành cho khách, từng khu vực đều được vợ chồng Hoàng Bách chăm chút kỹ lưỡng.