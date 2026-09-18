Nam MC đình đám U50 đi bán chả cá ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM

Nam MC đình đám của showbiz Việt

Nguyên Khang sinh năm 1984 tại TP.HCM, là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Khi anh 16 tuổi, gia đình gặp biến cố. Kể từ thời điểm đó, anh ý thức sớm hơn về trách nhiệm của mình với gia đình.

Khác với công việc sau này, Nguyên Khang từng theo học ngành Vật lý kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng tại Đại học Bách khoa TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi. Tuy nhiên, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Nguyên Khang đã bắt đầu làm MC đám cưới và tham gia các cuộc thi để có thêm thu nhập trang trải việc học.

Năm 2006, anh lọt top 10 cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TP.HCM. Ba năm sau, Nguyên Khang giành quán quân cuộc thi Cầu Vồng do VTV tổ chức. Đây được xem là bước ngoặt đưa anh từ những công việc dẫn chương trình ban đầu đến con đường MC chuyên nghiệp.

MC Nguyên Khang là gương mặt quen thuộc đối với nhiều khán giả (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Nguyên Khang cũng có thời gian làm việc tại XoneFM. Anh từng dẫn nhiều chương trình phát thanh như “Tâm sự với FM”, “Breakfast Show”, “Top 40”, “Friday Live Jam”, “VN10”...

Sau này, nam MC xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như “Ngôi sao thiết kế Việt Nam”, “Hòa âm ánh sáng”, “Bài hát hay nhất”, “Giọng hát Việt”, “Sing My Song”, “Tuyệt đỉnh song ca”, “Cặp đôi vàng”, “Người nghệ sĩ đa tài”...

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Nguyên Khang còn có khả năng chơi piano, đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ. Anh từng xây dựng talkshow mang tên mình tại studio riêng, trước khi tiếp tục phát triển “The Khang Show” theo hướng trò chuyện sâu hơn với các khách mời.

MC Nguyên Khang phát triển 'The Khang Show' với khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Từng bán nhà, bán xe để kinh doanh

Nếu MC là công việc gắn với tên tuổi Nguyên Khang, kinh doanh lại là một câu chuyện khác ít được biết đến hơn.

Những bước đầu tiên trong lĩnh vực F&B của nam MC không diễn ra thuận lợi. Nguyên Khang từng góp vốn mở một nhà hàng hải sản tại Phú Quốc. Đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Nhà hàng từng phải đóng cửa một thời gian, các cổ đông phải gồng gánh để duy trì hoạt động. Chính anh từng phải bán bớt một căn nhà, bán luôn chiếc xe hơi để đầu tư, duy trì nhà hàng qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi hoạt động trở lại, cơ sở này tiếp tục gặp biến cố khi xảy ra cháy. Cuối cùng, Nguyên Khang quyết định đóng cửa nhà hàng tại Phú Quốc, dừng mô hình đầu tiên trong lĩnh vực F&B.

Thất bại này không khiến nam MC từ bỏ ý định kinh doanh. Sau đó, anh chuyển sang mô hình nhà hàng chả cá tại TP.HCM.

Không gian nhà hàng chả cá của MC Nguyên Khang

Anh lựa chọn những mặt bằng ở vị trí trung tâm và trực tiếp tham gia vào nhiều công đoạn trong quá trình xây dựng mô hình. Thời gian đầu, nam MC từng chạy xe máy đi tìm mặt bằng, nghe thông tin ở đâu có vị trí phù hợp là đến xem.

Không chỉ tìm mặt bằng, anh còn trực tiếp đi chợ đầu mối để lựa chọn nguyên liệu. Có thời điểm, Nguyên Khang phải tới chợ lúc 1h sáng bởi khu chợ chỉ hoạt động từ đêm đến khoảng 5h sáng. Anh tìm nguồn cá phù hợp, sau đó làm việc với người bán để đảm bảo nguồn cung ổn định cho nhà hàng.

Từ cơ sở đầu tiên, hệ thống nhà hàng chả cá của Nguyên Khang dần mở rộng. Đến nay, nhà hàng chả cá của nam MC đã có 6 cơ sở tại TP.HCM. Các cơ sở của nhà hàng đều được đặt tại những tuyến đường trung tâm như Sư Vạn Hạnh, Kỳ Đồng, Phan Văn Trị…

Hiện Nguyên Khang vẫn duy trì công việc MC, phát triển “The Khang Show” và hoạt động kinh doanh.