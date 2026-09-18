Nữ diễn viên 9x rẽ hướng đi bán đồ ăn ở khu nhà giàu Thảo Điền, nay là bà chủ 3 công ty

Diệp Bảo Ngọc bắt đầu được chú ý khi tham gia Miss Teen 2010, sau đó theo đuổi diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình phía Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim, đồng thời có một khoảng thời gian tạm rời nghệ thuật để chăm sóc con trai và tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Năm 2023, nữ diễn viên có bước chuyển đáng chú ý khi lần đầu đóng phim điện ảnh với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của đạo diễn Lý Hải, sau khoảng 13 năm chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Sau Lật mặt 6, Diệp Bảo Ngọc tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Làm giàu với ma (2024) và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025).

Diệp Bảo Ngọc bắt đầu được chú ý khi tham gia Miss Teen 2010, sau đó góp mặt trong một số hoạt động nghệ thuật, người mẫu và các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FBNV

Từ những bước đi ban đầu này, cô quyết định theo đuổi diễn xuất dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Diệp Bảo Ngọc duy trì song song hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô bắt đầu công việc kinh doanh từ việc bán hàng online, sau đó mở rộng sang mỹ phẩm, spa và quản lý các công ty riêng. Cuối tháng 11/2025, cô tiếp tục thử sức ở lĩnh vực ẩm thực khi khai trương một nhà hàng nướng mang phong vị Bắc tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM.

Trong ngày khai trương, Diệp Bảo Ngọc trực tiếp xuất hiện với vai trò bà chủ và đón tiếp nhiều đồng nghiệp thân thiết. Việc lựa chọn Thảo Điền - khu vực được biết đến với nhiều nhà hàng, biệt thự và mặt bằng kinh doanh có giá cao tại TP.HCM để mở nhà hàng cũng gây chú ý. Diệp Bảo Ngọc cho biết cô muốn xây dựng một địa điểm có không gian phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, đồng thời giữ mức giá vừa phải dù chi phí vận hành tại khu vực này không thấp.

Những năm gần đây, Diệp Bảo Ngọc duy trì song song hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 11/2025, cô tiếp tục thử sức ở lĩnh vực ẩm thực khi khai trương một nhà hàng nướng mang phong vị Bắc tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu Diệp Bảo Ngọc thử sức với công việc kinh doanh. Từ khi còn khá trẻ, cô đã bắt đầu bán hàng online, sau đó kinh doanh mỹ phẩm và mở spa. Năm 2019, nữ diễn viên từng chia sẻ về quyết định tạm rời màn ảnh để tập trung kiếm tiền, chăm sóc con trai và xây dựng công việc riêng.

Thời điểm đó, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô không ngại bán hàng online dù đang hoạt động trong showbiz. Với nữ diễn viên, làm một công việc tử tế để tạo ra thu nhập không phải điều đáng xấu hổ. Từ những công việc kinh doanh ban đầu, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Diệp Bảo Ngọc từng chia sẻ cô đang quản lý 3 công ty. Nữ diễn viên cũng cho biết phần lớn nguồn thu nhập của mình đến từ công việc kinh doanh, trong khi diễn xuất vẫn là niềm đam mê và lĩnh vực cô muốn duy trì.

Đây không phải lần đầu Diệp Bảo Ngọc thử sức với công việc kinh doanh. Từ khi còn khá trẻ, cô đã bắt đầu bán hàng online, sau đó kinh doanh mỹ phẩm và mở spa. Ảnh: FBNV

Diệp Bảo Ngọc từng chia sẻ cô đang quản lý 3 công ty. Ảnh: FBNV