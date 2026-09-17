Nữ diễn viên đình đám đi bán bún bò Huế ở đường số 6, phường Tân Phong, TP.HCM

Từ màn ảnh đến bà chủ quán bún bò Huế nổi tiếng

Nguyệt Ánh sinh năm 1984 tại TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim đình đám như Dốc tình, Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật, Miền đất phúc... Nữ diễn viên gây thương nhớ cho khán giả bởi nét đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Khi sự nghiệp đang phát triển, Nguyệt Ánh quyết định lập gia đình. Từ đó, cô không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và công việc kinh doanh riêng.

Nhan sắc dịu dàng của Nguyệt Ánh thời đóng phim "Miền đất phúc"

Bước ngoặt đáng chú ý là khi Nguyệt Ánh chuyển sang kinh doanh ẩm thực. Chia sẻ trong chương trình Tay phải tay trái, nữ diễn viên cho biết cô vốn học chuyên ngành tài chính, đồng thời có niềm đam mê với đồ ăn nên quyết định thử sức với lĩnh vực nhà hàng. Cô muốn khách hàng có thể thưởng thức những món ăn do chính mình tâm huyết thực hiện.

Vì thế, vào năm 2023, Nguyệt Ánh đầu tư hơn 4 tỷ đồng để mở quán bún bò Huế trên đường số 6, phường Tân Phong, TP.HCM. Cô thuê khu đất trống, tự xây dựng và trang trí không gian theo phong cách Huế xưa, phục vụ bún bò Huế cùng nhiều món ăn dân dã như lẩu, chè, bánh... Thời gian đầu, nữ diễn viên tự mình tìm hiểu công thức, lựa chọn nguyên liệu và trực tiếp tham gia việc chế biến.

Nguyệt Ánh tự tay bưng bê, phục vụ khách tại quán của mình

Khi ấy, có thời điểm cô chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng mỗi ngày vì phải thức dậy từ 2 giờ sáng. Công việc của Nguyệt Ánh bắt đầu bằng việc đi chợ lấy thịt, rau tươi, sau đó nấu nước lèo rồi mới tiếp tục công việc diễn xuất. Cô muốn trực tiếp kiểm soát những khâu chính trước khi có thể giao lại cho nhân viên.

Không ít khán giả bất ngờ khi thấy Nguyệt Ánh tự tay vào bếp, chuẩn bị món ăn và phục vụ thực khách tại quán. Nhưng vì đến với công việc này bằng niềm yêu thích, nên Nguyệt Ánh không nề hà mà chủ động sắp xếp lịch trình để có thể dung hòa giữa kinh doanh, nghệ thuật và cuộc sống riêng.

Quán bún bò Huế của Nguyệt Ánh hiện đã có tới 3 chi nhánh ở TP.HCM

Không dừng ở một điểm bán, năm 2025, Nguyệt Ánh thông báo đã mở thêm 2 chi nhánh ở phường Tân Hưng và xã Nhà Bè, TP.HCM. Cô đồng thời phát triển thêm các sản phẩm ẩm thực khác, trong đó có thương hiệu tàu hủ. Một ngày làm việc của nữ diễn viên khá bận rộn: có hôm cô thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu bún bò, sau đó tham gia một sự kiện truyền hình, đưa con đi học bơi rồi tiếp tục công việc quảng bá sản phẩm.

Cuộc sống bình yên, dành phần lớn thời gian cho con trai

Nếu công việc kinh doanh khiến Nguyệt Ánh bận rộn thì gia đình lại là lý do khiến cô chủ động thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với ông xã người Ấn Độ là một huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp. Cả hai sau đó có một con trai.

Từ khi lập gia đình, Nguyệt Ánh xuất hiện ít hơn trên màn ảnh, thay vào đó tập trung chăm sóc con và xây dựng cuộc sống riêng. Trên trang cá nhân, Nguyệt Ánh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai. Cậu bé được mẹ gọi bằng tên Nanda và từng xuất hiện cùng cô trong nhiều hoạt động gia đình, từ những chuyến đi chơi cho tới các sự kiện liên quan đến nghề nghiệp của mẹ.

Hiện tại, Nguyệt Ánh dành phần lớn thời gian để chăm sóc con trai và phát triển công việc kinh doanh

Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên từng nhiều lần trở thành đề tài được chú ý khi xuất hiện tin đồn cô và chồng Ấn Độ rạn nứt. Tuy nhiên, Nguyệt Ánh đã lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống vợ chồng khá bình yên, hai người tin tưởng nhau và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn.

"Hôn nhân là sự kết nối của hai người, cuộc sống có yên bình hay không thứ nhất là phải tin tưởng, thứ hai là phải chân thành với nhau. Tin tưởng nhau không có thì sẽ khó đồng hành, khó chia sẻ với nhau", nữ diễn viên tâm sự với Thanh Niên.

Nhan sắc trẻ đẹp của nữ diễn viên ở tuổi ngoài 40

Nếu trước đây Nguyệt Ánh từng có thời điểm tham gia cùng lúc 5-6 bộ phim, thì cuộc sống hiện tại khiến cô chủ động tiết chế công việc diễn xuất. Khi đã có gia đình và dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh, nữ diễn viên lựa chọn kỹ hơn các kịch bản, duy trì khoảng 1-2 dự án phim mỗi năm.

Với Nguyệt Ánh, mỗi lần trở lại phim trường không chỉ là cơ hội hội ngộ những người đồng nghiệp thân quen mà còn giúp cô được sống lại với niềm đam mê diễn xuất và vơi bớt nỗi nhớ nghề.