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"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" nay đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng

| | Lifestyle

Sự thay đổi ngoại hình Hoa hậu này khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Cận Diệp sinh năm 1988, bước chân vào giới người mẫu từ năm 16 tuổi nhờ chiều cao 1,78 m. 19 tuổi, Cận Diệp trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó, cô bắt đầu chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp với hy vọng tỏa sáng trên bản đồ nhan sắc. Cận Diệp tham gia Hoa hậu Trung Quốc 3 lần, vào các năm 2009, 2011 và 2013 nhưng đều ra về sớm. Đến giữa năm 2013, cô trở thành cái tên điều tiếng, bị khán giả khắp Trung Quốc phản đối khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Lý do là Cận Diệp không được đánh giá cao về ngoại hình. Cô bị chê nhan sắc nhạt nhòa, miệng rộng, gương mặt kém thanh tú và già hơn tuổi thật. Trên MXH Weibo, netizen gọi Cận Diệp là Hoa hậu xấu nhất lịch sử Trung Quốc.

Không lâu sau, Cận Diệp đại diện Trung Quốc tham dự cuộc thi Miss Universe 2013. Dù không nhận được sự ủng hộ từ khán giả quê nhà, cô vẫn tạo được dấu mốc nhất định cho mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế khi vào top 16 và giành giải Người đẹp Thân thiện. Trở về nước hậu Miss Universe 2013, Cận Diệp vắng bóng, ít tham gia hoạt động giải trí.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 2.

Cận Diệp bị khán giả Trung Quốc chê bai ngoại hình dữ dội sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Ảnh: Sina.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 3.

Bước ra đấu trường quốc tế Miss Universe 2013, cô vào top 16 và giành giải phụ Người đẹp Thân thiện. Ảnh: Weibo.

Tưởng rằng cái tên Cận Diệp mãi chìm vào quên lãng. Nhưng 13 năm sau, cô trở lại theo cách không ai ngờ tới. Không còn là Hoa hậu bị chê kém sắc năm nào, diện mạo của Cận Diệp hiện tại làm công chúng phải ngỡ ngàng. Cô lột xác hoàn toàn, trở thành người đẹp có gương mặt hài hòa trẻ trung, phong cách thời thượng, body gợi cảm và khí chất tự tin rạng rỡ, khiến ai cũng không nhận ra sau khoảng thời gian dài sống kín đáo.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 4.
"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 5.
"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 6.

13 năm sau khi đăng quang Hoa hậu trong tranh cãi, Cận Diệp giờ đã thay đổi, lột xác ngoại hình. Hiện tại, cô đẹp, gợi cảm và tự tin. Ảnh: Weibo.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 7.
"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 8.

Đường nét guơng mặt của nàng hậu giờ hài hòa, trẻ trung hơn trước rất nhiều. Ảnh: Sina.

Trên trang cá nhân, Cận Diệp cho biết cô nỗ lực rất nhiều để thay đổi diện mạo, vượt qua những lời miệt thị ngoại hình của một bộ phận cư dân mạng cực đoan, áp lực kinh tế và sức nặng của chiếc vương miện. Trong năm đương nhiệm, cô được đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động từ thiện và giao lưu văn hóa, bao gồm dạ tiệc kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Pháp, hoạt động từ thiện do Thân vương Monaco tiếp đón. Đây là khoảnh khắc vinh dự, nhưng cũng là khoảnh khắc tăm tối nhất của Cận Diệp, vì nhiều hoạt động mang tính nghĩa vụ và không có thu nhập. Đồng thời, sự chú ý và trách nhiệm tăng lên đột ngột khiến cô đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, khi nhìn lại, người đẹp cho rằng đó là một năm giúp cô trưởng thành.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, Cận Diệp chia sẻ cô bế tắc về tương lai và ở ẩn một thời gian để tìm hướng phát triển cho mình. Sau chuyến du lịch trên du thuyền, Cận Diệp quyết định đứng ra tổ chức cuộc thi IFSM International Fashion Supermodel dành cho mọi lứa tuổi, mở lớp đào tạo catwalk cho trẻ em và các cô gái có nguyện vọng bước chân vào giới người mẫu. Thời gian qua, ngoài giữ chức chủ tịch IFSM International Fashion Supermodel khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Cận Diệp còn trở thành giám khảo chấm thi, đào tạo thí sinh cho hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp lớn ở Trung Quốc. Cô cũng là người đẹp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện một cách lặng lẽ. Cận Diệp từng được trao tặng danh hiệu Đại sứ thiên thiện tại GFA.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 9.

Cận Diệp hiện là chủ tịch IFSM International Fashion Supermodel khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc ở Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi 38, Cận Diệp có cuộc sống giàu có, thành công nhưng vẫn độc thân. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2013 chia sẻ kết hôn không phải ưu tiên số 1 của cô. Điều cô muốn làm nhất là cống hiến cho việc phát triển các cuộc thi sắc đẹp Trung Quốc.

"Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz" đã khác: Lột xác đẹp khó tin đến từng centimet, U40 làm chủ tịch nhưng chưa chồng - Ảnh 10.

Ở ngưỡng tuổi U40, Cận Diệp vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu

Theo Vy Anh

Thanh Niên Việt

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