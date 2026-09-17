Việt Nam sắp có tòa tháp 'song lân chầu nhật' cách bãi biển đẹp nhất hành tinh 10 phút, sở hữu 1 tỷ lệ vàng hiếm có

Nằm tại lõi trung tâm Sun NeO City phía Nam của Đà Nẵng, Cora Tower là cụm 2 toà tháp có thiết kế độc đáo như một biểu tượng của thịnh vượng.

Thiết kế dự án mang đậm dấu ấn phương Đông. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo đơn vị phát triển, thiết kế Cora Tower lấy cảm hứng từ hình tượng “song lân chầu nhật” trong văn hóa phương Đông. Theo kiến trúc sư trưởng dự án, nếu “Lân” là linh thú hội tụ linh khí đất trời, biểu trưng cho cát tường, phú quý và thịnh vượng, thì “Nhật” – tức mặt trời – tượng trưng cho nguồn sáng, sinh khí và khởi đầu viên mãn. Khi hai linh vật cùng hướng về mặt trời, hình tượng ấy thể hiện sự đón nhận phúc khí, khởi sinh thịnh vượng, xua tan tà khí – điều mà người Á Đông từ lâu xem là lời chúc cho những khởi đầu tốt lành.

Hai khối tháp được thiết kế đối xứng, tựa như hai linh thú hướng về tâm, không chỉ tạo nên bố cục vững chãi mà còn biểu đạt sự cân bằng, như hội tụ năng lượng để mở ra không gian sống chan hòa sinh khí, phú quý.

Hình tượng “Lân” được khắc họa qua các đường nét kiến trúc cứng cáp trên mặt ngoài mỗi tòa tháp. Những khoảng lùi trên mặt đứng vừa giúp mềm mại hóa khối kiến trúc thẳng đứng, vừa tạo hiệu ứng thị giác hút mắt từ mọi góc nhìn. Điểm nhấn đặc sắc của Cora Tower nằm ở phần đỉnh tháp, với sắc cam rực rỡ và thiết kế nhô ra tinh tế, mô phỏng hình đầu Lân.

Đây là cách xử lý khiến hình dáng hai tòa tháp có thể được nhận diện ngay từ bên ngoài, đồng thời tạo sự khác biệt cho công trình trong khu vực đang phát triển nhanh ở phía Nam Đà Nẵng.

Về giao thông, công trình có 2 mặt tiền, một mặt hướng ra Nguyễn Phước Lan và mặt còn lại tiếp giáp đường 29/3. Từ đây, bạn có thể kết nối về trung tâm thành phố qua cầu Hòa Xuân, tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trục Võ Chí Công và đi về phía Hội An qua các tuyến đường phía Nam thành phố.

Cora Tower với vị trí chiến lược ngay trung tâm đô thị Sun NeO City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Đáng chú ý, công trình chỉ cách biển Mỹ Khê - bãi biển đẹp nhất hành tinh, danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 10 phút. Bạn cũng hoàn toàn dễ dàng kết nối với các điểm đến sôi động như sân vận động Hòa Xuân, công viên Hyde Park quy mô 50 ha hay các trung tâm thương mại, khu đại học và dịch vụ hiện hữu.

Theo thiết kế của chủ đầu tư, toà tháp này có 25 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong đó từ tầng 3 đến tầng 24, các căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, với ban công rộng, cửa kính lớn, bố cục linh hoạt.

Tầng 25 là các căn penthouse hữu hạn hướng trọn tầm mắt ra cảnh quan sông nước và đô thị, mang đến trải nghiệm sống đỉnh cao cho những chủ nhân tinh hoa yêu thích sự riêng biệt và tầm nhìn vô hạn.

Theo chủ đầu tư, Cora Tower được thiết kế để kiến thiết nên không gian sống tiện nghi hiếm có. Ngay từ phần chân tháp, khối đế cao đến 7m, gấp đôi tiêu chuẩn phổ biến của các tòa căn hộ hiện nay. Tỷ lệ vàng này không chỉ mang lại cảm giác thoáng đãng, sang trọng mà còn tăng hiệu quả sử dụng không gian, đặc biệt phù hợp với loại hình kinh doanh dịch vụ và lưu trú cao cấp.

Không dừng ở các căn hộ, bên trong 2 tòa tháp còn là trải nghiệm sống ‘resort tại gia’. Điểm nhấn đặc biệt đầu tiên là hồ bơi tràn viền trong nhà. Không gian mở, kết hợp cùng hệ kính lớn bao quanh giúp tối ưu tầm nhìn khoáng đạt hướng về cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt của Đà Nẵng và toàn cảnh đô thị hiện đại phía dưới.

Môi trường sống hiện đại, tiện nghi và đa tiện ích. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, toà tháp còn có các tiện ích khác như phòng gym hiện đại, khu yoga, spa, jjimjilbang (찜질방) đạt chuẩn quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở các tiện ích giải trí, bên trong Cora Tower còn có co-working, lounge và khu sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu ‘work from home’ ngày càng phổ biến.

Thêm vào đó, chủ đầu tư còn khéo léo bố trí cả khu vui chơi trẻ em, câu lạc bộ Kid Club, cùng sân chơi trong nhà - ngoài trời, mang đến môi trường phát triển an toàn và sáng tạo.

Đây chính là tinh thần “đa năng” của kiến trúc hiện đại, nơi mỗi mét vuông đều mang ngôn ngữ giá trị sống, giá trị đầu tư, giá trị hưởng thụ.