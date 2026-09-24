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Công an ập vào kiểm tra, thu giữ 67 can và 453 chai dung dịch màu xanh, đỏ: Lời khai bất ngờ của nữ chủ shop Vũ Thị Xuân Trà SN 2001

| | Xã hội

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, thu giữ gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Duy Hà, được quảng cáo và bán qua TikTok Shop.

Ngày 23/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) và Đội Quản lý thị trường số 12 kiểm tra một điểm kinh doanh tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, do Vũ Thị Xuân Trà (SN 2001) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn rượu được chứa trong các can nhựa và chai nhựa, với tổng số gần 1.800 lít.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa điểm kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Những chai rượu cốm được đống sẵn trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Cụ thể, cơ sở có 67 can nhựa chứa khoảng 1.340 lít rượu cùng 453 chai nhựa loại 1 lít đã được đóng sẵn. Các sản phẩm được dán nhãn với nhiều tên gọi như rượu cốm, rượu ngô tím, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số rượu trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ Thị Xuân Trà khai nhận đã mua gom rượu trôi nổi trên mạng, sau đó chạy quảng cáo, livestream để giới thiệu và bán sản phẩm qua TikTok Shop với tên “Ruou Cốm Tây Bắc” nhằm kiếm lời.

Toàn bộ số rượu cùng tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng niêm phong, thu giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Lực lượng chức năng làm việc với Vũ Thị Xuân Trà. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua thực phẩm, đồ uống được quảng cáo và kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin về đơn vị sản xuất, nguồn gốc sản phẩm và các giấy tờ liên quan trước khi mua, sử dụng.

Khi phát hiện các dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của chính mình.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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