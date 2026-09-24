Triệt phá cơ sở bán gần 1.800 lít rượu trôi nổi gắn mác 'đặc sản' trên TikTok shop

Ngày 23/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) và Đội Quản lý thị trường số 12 kiểm tra một điểm kinh doanh tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở này do Vũ Thị Xuân Trà (SN 2001) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: CA.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa chứa tổng cộng khoảng 1.340 lít rượu. Ngoài ra, cơ sở còn lưu giữ 453 chai nhựa loại 1 lít, bên ngoài dán nhãn nhiều loại rượu được quảng cáo là đặc sản như rượu cốm, rượu ngô tím, rượu đòng đòng, rượu mơ má đào...Như vậy, tổng số rượu được phát hiện tại cơ sở lên tới gần 1.800 lít.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh cùng hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số rượu trên.

Theo lời khai ban đầu, Vũ Thị Xuân Trà mua gom rượu không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, sau đó thực hiện quảng cáo, livestream để bán hàng trên TikTok Shop với tài khoản “Ruou Cốm Tây Bắc” nhằm kiếm lời. Toàn bộ số rượu và các tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng niêm phong, thu giữ để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Số rượu không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua, sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống được quảng cáo trên mạng xã hội; đặc biệt với những sản phẩm không có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thương nhân, nguồn gốc và chất lượng.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin thương nhân, nguồn gốc sản phẩm và hạn sử dụng trước khi mua. Khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.