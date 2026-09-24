Doanh nghiệp muốn chi 200 tỷ đồng xây sân bay thủy phi cơ, sân bay UAV, nhà máy sản xuất UAV tại Điện Biên
Tổng Công ty Tập đoàn OSB đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm bay và thực hành bay UAV, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.
- 24-09-2026Thợ sửa xe Nga nói về xe Trung Quốc: không có tài liệu sửa, vì họ vốn không định cho ai sửa
- 23-09-2026Tập đoàn Malaysia đề xuất xây khu đô thị công nghệ cao tại phía Bắc Hà Nội
Theo Báo Điện Biên Phủ, chiều ngày 22/9, ông Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Tập đoàn OSB về đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm bay và thực hành bay UAV, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.
Theo đề xuất, Tổng Công ty Tập đoàn OSB sẽ nghiên cứu đề xuất 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV tại phường Mường Lay với tổng diện tích công trình 10.700,2m 2 , với vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay, đài điều khiển bay.
Xây dựng Nhà máy sản xuất UAV tại phường Mường Lay hoặc phường Điện Biên Phủ. Bao gồm xưởng sản xuất khung vỏ, xưởng CNC/cơ khí chính xác, xưởng lắp ráp điện tử, xưởng lắp ráp thành phẩm, xưởng kiểm định - thử nghiệm, nhà kho, văn phòng làm việc và hạ tầng phụ trợ.
Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không vũ trụ tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, bao gồm: Khu vực trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và học liệu.
Tại buổi làm việc, Tổng Công ty Tập đoàn OSB đề xuất tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn về quy trình thủ tục, sớm xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; xem xét đưa dự án vào đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật; có chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, thuê đất, tín dụng, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, làm việc trong nhà máy.
Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thanh Nam cho biết Sở Khoa học và Công nghệ sẽ báo cáo tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tạo điều kiện tối đa cho Tổng Công ty Tập đoàn OSB hoàn thiện các thủ tục đầu tư để dự án sớm được triển khai. Đồng thời, xem xét đề xuất các chính sách phù hợp ưu đãi, hỗ trợ cho dự án.
CTCP Tập đoàn OSB thành lập năm 2007 do ông Nguyễn Hồng Sơn làm Tổng giám đốc. Ngày 13/3/2026, công ty vừa tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 60 tỷ đồng.
Nhịp sống thị trường