Doanh nghiệp muốn chi 200 tỷ đồng xây sân bay thủy phi cơ, sân bay UAV, nhà máy sản xuất UAV tại Điện Biên

Theo Báo Điện Biên Phủ, chiều ngày 22/9, ông Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Tập đoàn OSB về đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm bay và thực hành bay UAV, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.

Theo đề xuất, Tổng Công ty Tập đoàn OSB sẽ nghiên cứu đề xuất 3 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng, gồm: Xây dựng Trung tâm thử nghiệm và thực hành bay UAV tại phường Mường Lay với tổng diện tích công trình 10.700,2m 2 , với vùng hành lang bay, sân bay UAV, sân bay thủy phi cơ, khu kỹ thuật trường bay, đài điều khiển bay.

Xây dựng Nhà máy sản xuất UAV tại phường Mường Lay hoặc phường Điện Biên Phủ. Bao gồm xưởng sản xuất khung vỏ, xưởng CNC/cơ khí chính xác, xưởng lắp ráp điện tử, xưởng lắp ráp thành phẩm, xưởng kiểm định - thử nghiệm, nhà kho, văn phòng làm việc và hạ tầng phụ trợ.

Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không vũ trụ tại Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, bao gồm: Khu vực trưng bày công nghệ UAV, phòng mô phỏng bay, phòng đào tạo chuyên môn, hạ tầng số và học liệu.